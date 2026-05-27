Fiscalía investiga a médica por presunto ejercicio irregular de la psiquiatría

Según datos, la médica Bárbara Granemann Silvera, habría brindado atención y tratamientos a pacientes en el área de salud mental en el consultorio Vitaliza, situado en el barrio Schultz del distrito de Santa Rita.

La situación tomó estado público luego de que presuntamente Bárbara emitiera certificados de contenido psiquiátrico en una causa judicial en el Juzgado de la Niñez. Además, habría estado atendiendo y medicando a pacientes.

La contraparte, denunció el hecho ante el Ministerio Público y el pasado viernes se realizó un allanamiento en el consultorio. Durante el procedimiento fueron incautados documentos, una notebook y otros elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Según datos preliminares, si bien la profesional obtuvo un título de médica cirujana hace cuatro años en la Universidad Nacional del Este (UNE), no habría realizado ninguna especialización en psiquiatría.

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“El objetivo es verificar si efectivamente posee la especialización en Psiquiatría o si ejercía de manera irregular. Hasta ahora, lo confirmado es que cuenta con título de médica cirujana”, señaló el fiscal Luis Trinidad.

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Asimismo, explicó que durante el allanamiento no fueron presentados documentos que acreditaran la habilitación de la especialidad ni del consultorio intervenido. También indicó que la médica mencionó que cursó una especialización en Brasil, aunque hasta ahora no existen registros oficiales que lo respalden.

La profesional fue citada para una declaración indagatoria para este viernes.

En paralelo, la Fiscalía solicitó informes al Ministerio de Salud para confirmar si la clínica Vitaliza posee habilitación y si la denunciada figura oficialmente como especialista en Psiquiatría.