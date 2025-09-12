Salvador Cabañas enfrenta juicio de insanía y esto es lo que la psiquiatra dictaminó

El reconocido exfutbolista Salvador Cabañas apareció hoy en una audiencia. Sus hijos promovieron un juicio de insanía con el objetivo de que se lo declare incapaz y así poder administrar sus patrimonios. La audiencia realizada hoy en el Poder Judicial se centró en la evaluación psiquiátrica ordenada por el juez.

La psiquiatra designada concluyó que “no existen méritos para que Salvador sea declarado incapaz”.

Lea más: Salvador Cabañas: a 15 años del atentado que acabó con su carrera, pero no con su vida

El abogado del exjugador, David Castillo, explicó que el patrimonio de Cabañas incluye propiedades en Itauguá, Villa Elisa, Asunción y el complejo deportivo que lleva su nombre. Según estimaciones previas, la fortuna supera los seis millones de dólares, monto que fue valuado hace años, pero ahora tendría un valor superior.

Terceras personas estarían implicadas

Castillo afirmó que el proceso surgió tras un intento de venta de uno de los inmuebles, y acusó que terceras personas estarían manipulando a los hijos de Cabañas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recordó además que en un pleito anterior, abogados ligados a la exesposa del exfutbolista intentaron cobrarle más de un millón de dólares en honorarios. Aclaró que esta causa que terminó a favor de Salvador Cabañas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El que disparó a Salvador Cabañas fue condenado a 36 años de cárcel

El abogado sostuvo que Cabañas mantiene pleno control sobre sus bienes y que se asesora con profesionales solo en cuestiones legales. “Pide asesoramiento, pero las decisiones sobre cómo gastar y qué hacer las toma él mismo”, explicó.

Esto es lo que dice Salvador Cabañas

El propio Salvador Cabañas declaró a ABC que se siente contento por haber declarado todo y haber salido bien. “Estoy íntegro para seguir con mis actividades, viajo, trabajo y sigo ligado al fútbol”, subrayó.

Dijo también que se mantiene con los ingresos de sus propiedades y con los viajes que realiza a México y Estados Unidos, donde participa en actividades con las leyendas del Club América. Por otro lado, reconoció que no mantiene contacto con sus hijos desde hace tiempo.

La causa continúa en trámite. La resolución quedará en manos del juez, que deberá considerar los elementos presentados.