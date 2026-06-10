Meteorología prevé otra jornada inestable en Ciudad del Este

Para este miércoles se espera un ambiente fresco, con cielo mayormente nublado, vientos variables y precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en forma ocasional. La temperatura oscilará entre los 16°C de mínima y los 20°C de máxima.

Las condiciones inestables persistirán el jueves, cuando se prevé nuevamente un día fresco, con abundante nubosidad, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos serán variables al inicio y luego rotarán al sector sur. Las temperaturas se mantendrán entre 16°C y 20°C.

El viernes continuará el ambiente fresco, con una mínima de 14°C y una máxima de 18°C. Meteorología anuncia lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas durante las primeras horas de la jornada, aunque las condiciones tenderían a mejorar progresivamente con el transcurso del día.