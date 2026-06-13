Abasto Este celebra su segundo aniversario con premios y varias actividades para clientes

Como parte de las celebraciones, los distintos locales ofrecen descuentos de hasta el 25% en alimentos, bazar, juguetes, prendas de vestir y otros artículos. Entre los productos promocionados figuran harina de maíz, huevos, cocido, pollo familiar y harina de trigo, entre otros.

Asimismo, en el Bloque B1, este sábado hubo una programación especial con números artísticos, además, los clientes que acumulaban compras por G. 150.000 recibieron un plato de tallarín.

Actualmente, Abasto Este genera empleo para más de 500 trabajadores en sus cuatro bloques comerciales y recibe diariamente a clientes provenientes de distintos puntos del departamento de Alto Paraná.

Desde Ciudad del Este llegó Laura Ovelar, quien dijo que la amplitud de las instalaciones, la organización y los precios accesibles fueron los aspectos más resaltantes durante su visita al Abasto Este.

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“Vine a recorrer y me gustó mucho. Es un lugar tranquilo, uno puede pasearse con comodidad. Además, vine con mi hijo y hay espacio suficiente para que él esté seguro”, expresó.

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La cliente también destacó los precios accesibles y la variedad de productos disponibles. “Encontré todo lo que necesitaba para el cumpleaños de mi hijo en un solo lugar. Compré panchos, lácteos, bandejitas y otras cosas, todo a precios muy económicos”, comentó.

Por su parte, los locatarios también valoran el crecimiento experimentado durante estos dos años. Elías Alcides Gómez Vázquez, uno de los primeros comerciantes instalados en el complejo, señaló que formar parte del proyecto es un privilegio.

“Me siento privilegiado de haber sido uno de los primeros locatarios. Los clientes vienen, encuentran lo que buscan y salen satisfechos. Ese siempre fue el objetivo del mercado”, manifestó.

Asimismo, valoró las promociones constantes que fortalecen la relación con los consumidores. “Buscamos premiar a los clientes fieles y garantizar que tengan una buena experiencia de compra. Para mí, haber venido al Abasto Este fue una de las mejores decisiones que pude tomar”, afirmó.

Abasto Este se encuentra ubicado estratégicamente sobre la Ruta PY02, a la altura del ex Kilómetro 14,5 de la ciudad de Minga Guazú.