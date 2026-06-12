A dos años de su apertura, Abasto Este reporta crecimiento y más de 500 trabajadores

Como parte de su segundo aniversario que será el domingo 14 de junio, el Abasto Este ya adelantó las celebraciones desde el inició de la semana y concluirá este sábado 13 con varias propuestas y ofertas para sus visitantes.

La gerente general de Abasto S.A. Blanca Aveiro, señaló que el crecimiento del establecimiento se refleja tanto en la cantidad de visitantes como en el impacto de ventas de los locatarios que operan dentro del predio.

“Recibimos cada día más clientes de Minga Guazú, así como de Ciudad del Este, Encarnación, Juan E. O’Leary, Yguazú, Hernandarias, Presidente Franco y otros puntos del departamento. En cuanto al patio de comidas, se consolidó como el espacio gastronómico preferido por trabajadores de la zona y turistas”, afirmó.

4 Bloques y 500 personas vinculadas al establecimiento comercial

Actualmente, más de 500 personas trabajan en el Abasto Este, distribuidas en los cuatro bloques que conforman el predio, comentó. Estos incluyen espacios para industrias, comercios, productores, carnicerías, almacenamiento, patio de comidas, farmacia y servicios financieros.

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Según Aveiro, uno de los principales objetivos es seguir posicionando al complejo como un punto estratégico que conecte directamente a compradores mayoristas y minoristas con productores, comerciantes e industrias que ofrecen productos a precio de fábrica.

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Asimismo, destacó que la ubicación del mercado representa una ventaja competitiva, al encontrarse a pocos kilómetros de una de las principales fronteras del país y en una ciudad con un importante ritmo de crecimiento poblacional y económico.

Actividades y expectativas

La gerente indicó que durante el año continuarán impulsando diversas campañas y eventos para atraer visitantes y fortalecer la actividad comercial.

Entre las actividades previstas figuran ferias frutihortícolas, ferias de artesanía, activaciones comerciales, el Abastear, Ñande Feria, el Rematón, ferias de empleo, exposiciones y concursos.

“Seguimos cerrando alianzas para la realización de eventos, dado que los clientes eligen al Abasto por su amplio estacionamiento, la seguridad, la limpieza y porque cuenta con un moderno patio de comidas. Además, continuaremos con las acciones mensuales de grandes descuentos”, expresó.

Celebraciones este sábado 13 de junio

Aunque el segundo aniversario se cumple el domingo 14 de junio, las celebraciones comenzaron esta semana y se extenderán hasta el sábado 13.

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Durante estos días, según informaron, los distintos locales ofrecen descuentos de hasta el 25% en alimentos, bazar, juguetes, prendas de vestir y otros productos.

Entre algunos de los artículos en promoción se encuentran harina de maíz, huevos, cocido, pollo familiar y harina de trigo.

Números artísticos y exposiciones

Además, este sábado, de 07:00 a 15:00, el Bloque B1 albergará números artísticos, exposición de bazar, venta de planteras y una edición especial de la tradicional agroferia.

Como parte de los festejos, los clientes que acumulen compras por G. 150.000 durante la jornada recibirán gratuitamente un plato de tallarín.

El Mercado Abasto Este está ubicado sobre la Ruta PY02, kilómetro 14,5, en la ciudad de Minga Guazú.