Abasto Este lanza “Ñande Feria”, con promociones en alimentos y artículos para el hogar

En busca de dinamizar el comercio en Minga Guazú y ciudades aledañas, el Abasto Este será escenario de “Ñande Feria” desde este miércoles 3 hasta el sábado 6 de junio.

Desde el Abasto Este comunicaron que, durante cuatro días, la iniciativa ofrecerá “súper ofertas” en distintos rubros, específicamente en el Bloque B1 del mercado, en el horario de 7:00 a 18:00.

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Promociones enfocadas en las familias

Además, resaltaron que la propuesta reúne las mejores promociones y está enfocada en las familias que buscan ventajas para abastecer la canasta básica. Detallaron que los clientes podrán identificar fácilmente los productos en promoción, ya que estarán señalizados por rubro y con un cartel distintivo.

“Serán cuatro días de súper ofertas en distintos rubros, partiendo de alimentos como frutas, verduras, lácteos, carne, pollos e insumos para pastelería, además de plantas y planteras. También habrá juguetes, artículos de bazar, frazadas, velas aromáticas, muebles, electrodomésticos, prendas de vestir, artículos de limpieza, balanceados, pinturas para el hogar y mucho más”, adelantaron.

Precios variados

Entre las mercaderías destacadas se encuentran los paquetes de hierbas medicinales, que pasarán de costar G. 5.000 a G. 3.000 por unidad en la tienda Agosto Poty, ubicada en el pasillo 2. Asimismo, industrias avícolas como Kzero ofrecerán el pollo familiar a G. 28.500 por unidad, añadieron.

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En el rubro de panificados, Productos Edward tendrá un descuento del 10% en todos sus productos durante los cuatro días de la feria. El mismo porcentaje de rebaja aplicará JK Pinturas.

Por su parte, en Comercial Universal la banana se comercializará a G. 6.000 la docena, mientras que los verdeos tendrán opciones desde G. 1.000.

Combos de alimentos por G. 100.000

Asimismo, en Comercial Caazapeña, Marcelo, Rosita y Diana habrá combos de alimentos por G. 100.000. Estos paquetes se han posicionado en la zona a través del Abasto Este por su practicidad, ya que contienen productos básicos de la canasta familiar en un solo bolso, como harina, azúcar, fideo, aceite, yerba, arroz y sal fina, entre otros artículos.

Las planchas de huevo estarán disponibles desde G. 19.000, mientras que el queso Paraguay se comercializará desde G. 36.000.

Descuento hasta 25%

En Bedecor contarán con kits cafeteros y materos, además de remeras, toallas, sábanas, fundas y otros productos con descuentos de hasta el 25%.

Asimismo, industrias de carne, huevo y lácteos ofrecerán rebajas especiales en el marco de Ñande Feria. Por su parte, Premium Colchones contará con una promoción de almohadas 2x1.

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Feria de abrigos todo junio

Paralelamente a Ñande Feria, continuará la Feria de Abrigos, que se extenderá durante todo junio con precios promocionales en edredones, camperas, medias, sábanas, calzados y otros artículos de temporada.