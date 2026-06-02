Economía
02 de junio de 2026 a la - 10:35

Abasto Este lanza “Ñande Feria”, con promociones en alimentos y artículos para el hogar

Gente comprando en el Abasto Este
Clientes realizan sus compras en Abasto Este.

Una amplia variedad de productos estará disponible con precios promocionales en una nueva edición de Ñande Feria, iniciativa organizada por el Abasto Este de Minga Guazú que, según informaron los organizadores, busca acercar oportunidades de ahorro a las familias paraguayas.

Por ABC Color

En busca de dinamizar el comercio en Minga Guazú y ciudades aledañas, el Abasto Este será escenario de “Ñande Feria” desde este miércoles 3 hasta el sábado 6 de junio.

Desde el Abasto Este comunicaron que, durante cuatro días, la iniciativa ofrecerá “súper ofertas” en distintos rubros, específicamente en el Bloque B1 del mercado, en el horario de 7:00 a 18:00.

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Promociones enfocadas en las familias

Además, resaltaron que la propuesta reúne las mejores promociones y está enfocada en las familias que buscan ventajas para abastecer la canasta básica. Detallaron que los clientes podrán identificar fácilmente los productos en promoción, ya que estarán señalizados por rubro y con un cartel distintivo.

“Serán cuatro días de súper ofertas en distintos rubros, partiendo de alimentos como frutas, verduras, lácteos, carne, pollos e insumos para pastelería, además de plantas y planteras. También habrá juguetes, artículos de bazar, frazadas, velas aromáticas, muebles, electrodomésticos, prendas de vestir, artículos de limpieza, balanceados, pinturas para el hogar y mucho más”, adelantaron.

Gran cartel publicitario junto a carretera en Minga Guazú, con vehículos estacionados y árboles alrededor.
Abasto Este en Minga Guazú.

Precios variados

Entre las mercaderías destacadas se encuentran los paquetes de hierbas medicinales, que pasarán de costar G. 5.000 a G. 3.000 por unidad en la tienda Agosto Poty, ubicada en el pasillo 2. Asimismo, industrias avícolas como Kzero ofrecerán el pollo familiar a G. 28.500 por unidad, añadieron.

En el rubro de panificados, Productos Edward tendrá un descuento del 10% en todos sus productos durante los cuatro días de la feria. El mismo porcentaje de rebaja aplicará JK Pinturas.

Por su parte, en Comercial Universal la banana se comercializará a G. 6.000 la docena, mientras que los verdeos tendrán opciones desde G. 1.000.

Combos de alimentos por G. 100.000

Asimismo, en Comercial Caazapeña, Marcelo, Rosita y Diana habrá combos de alimentos por G. 100.000. Estos paquetes se han posicionado en la zona a través del Abasto Este por su practicidad, ya que contienen productos básicos de la canasta familiar en un solo bolso, como harina, azúcar, fideo, aceite, yerba, arroz y sal fina, entre otros artículos.

Las planchas de huevo estarán disponibles desde G. 19.000, mientras que el queso Paraguay se comercializará desde G. 36.000.

Unos de los bloques comerciales del Abasto Este de Minga Guazú.
Unos de los bloques comerciales del Abasto Este de Minga Guazú.

Descuento hasta 25%

En Bedecor contarán con kits cafeteros y materos, además de remeras, toallas, sábanas, fundas y otros productos con descuentos de hasta el 25%.

Asimismo, industrias de carne, huevo y lácteos ofrecerán rebajas especiales en el marco de Ñande Feria. Por su parte, Premium Colchones contará con una promoción de almohadas 2x1.

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Feria de abrigos todo junio

Paralelamente a Ñande Feria, continuará la Feria de Abrigos, que se extenderá durante todo junio con precios promocionales en edredones, camperas, medias, sábanas, calzados y otros artículos de temporada.