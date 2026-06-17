Frío al amanecer y temperaturas más agradables por la tarde en Ciudad del Este

De acuerdo con el pronóstico meteorológico actualizado a las 05:08, la temperatura mínima registrada es de 8°C, mientras que la máxima alcanzaría los 21°C durante la tarde, cuando se espera un ambiente más cálido. Los vientos soplarán inicialmente del sector sureste y posteriormente serán variables.

Para el jueves 18 de junio, las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un ambiente fresco a cálido y cielo mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 22°C, con vientos moderados provenientes del noreste.

Sin embargo, el panorama cambiaría el viernes 19 de junio, cuando se prevé el ingreso de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La jornada será fresca, con temperaturas que variarán entre los 13°C y 18°C. Los vientos serán variables durante gran parte del día y luego rotarán al sur.