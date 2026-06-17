Tirzepatida: investigan posible red de comercialización de adelgazantes falsificados

Como parte de las diligencias, esta semana fueron ejecutados tres allanamientos en Hernandarias y Ciudad del Este, en cumplimiento de una orden emitida por la jueza Penal de Garantías Teresita Cazal. Los procedimientos contaron con apoyo de agentes del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional y técnicos de la Dinavisa.

Durante la primera intervención, realizada en una vivienda de Hernandarias, que sería del médico Efraín Casco, los investigadores incautaron frascos, cajas y otros insumos que presuntamente estarían relacionados con la elaboración y comercialización de productos farmacéuticos sin autorización sanitaria. Entre los elementos hallados figuran compuestos identificados como Veltrane Retatrutide, Lyophilized Peptides y Tirzepatide 20 mg, además de agua bacteriostática.

Posteriormente, la comitiva fiscal se trasladó hasta la clínica Bionova, situada en el barrio Boquerón de Ciudad del Este. En el lugar fueron encontrados diversos kits y ampollas utilizados en supuestos tratamientos de salud y estética.

Entre las sustancias incautadas hay vitamina C, vitamina D3, DMSO al 99,9 %, MSM (metilsulfonilmetano) y solución de cloruro de sodio al 0,9 %. Asimismo, se localizaron productos promocionados para tratamientos de inmunidad, aumento de masa muscular, alopecia androgenética, menopausia, disbiosis intestinal y procedimientos estéticos.

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Frente al establecimiento también fueron incautadas del poder de un hombre varias bolsas que contenían medicamentos.

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En un tercer allanamiento efectuado en otra vivienda de Ciudad del Este, no hallaron indicios relevantes para la investigación.

Origen de la investigación

La investigación se inició el 9 de junio pasado luego de la detención de Luis Fernando Bobadilla Andino (21), en las avenidas Monseñor Rodríguez y del Lago, en esta capital departamental. Durante el procedimiento fueron encontrados 720 frascos de medicamentos adelgazantes presuntamente falsificados, entre ellos unidades del producto T.G. 15 (Tirzepatida 15 mg/0,5 ml), que no tenían documentación que acreditara su procedencia.

A raíz de este hallazgo, el joven fue imputado por la supuesta violación de derechos de marcas, hecho previsto en la Ley N.º 3440/08.