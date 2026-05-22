Tirzepatida: asaltantes, contrabandistas y falsificadores se adueñan del mercado negro en la frontera y mueven millones de dólares

El auge de la utilización de la tirzepatida para adelgazar comenzó en el segundo trimestre del año pasado y tuvo un aumento imparable este año. La gran demanda del medicamento, tanto en Paraguay como en Brasil, generó interés en los grupos criminales: primero los asaltantes, luego los contrabandistas y, más recientemente, los falsificadores.

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Como en Brasil solo una farmacéutica puede producir medicamentos a base de tirzepatida, la diferencia de precios es muy grande en relación con Paraguay, donde tres farmacéuticas están habilitadas para la producción y esa competencia reduce los precios.

Los asaltantes

Los robos y hurtos a farmacias comenzaron a ponerse de moda a finales del año pasado, con cantidades no muy importantes. En pocos meses ya había importantes grupos de asaltantes tipo comando que asaltaban depósitos y vehículos que transportaban grandes cantidades de estos medicamentos.

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Los miembros de la Asociación de Propietarios de Farmacias del Alto Paraná se reunieron en varias ocasiones con autoridades locales, la Policía y la Fiscalía, clamando que se enfrente la inseguridad generada por la ola de robos de medicamentos.

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Según Gerardo Rivarola, vocero de dicha agremiación, la reacción policial y fiscal es muy tibia, por lo que los grupos criminales avanzan cada vez más y el mercado negro es cada vez más voraz. El gremio estima que hasta la fecha los robos generaron una pérdida de dos millones de dólares a los comerciantes.

“Vemos con mucha preocupación el avance de grupos criminales en el mercado negro de medicamentos. El control estatal es insuficiente, la Policía y el Ministerio Público no reaccionan ni investigan adecuadamente, y la fiscalización es débil, sobre todo en pequeños comercios y ventas informales”, afirmó.

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“Hay que hacer un control en todos los locales que comercializan tirzepatida porque los grupos armados están más que vistos, que hacen los asaltos por encargo. No puede ser que esta gente robe por valor de doscientos mil dólares y salga a vender. Ellos ya tienen compradores y por eso roban; tenemos que ver dónde están esos compradores”, dijo.

Los contrabandistas

Además de los robos, el contrabando de tirzepatida desde Paraguay hacia Brasil es imparable. Todos los días se decomisan cientos de ampollas transportadas sin ningún cuidado sanitario, como la refrigeración.

Según datos de la Receita Federal de Foz de Iguazú, en los primeros meses de este año se decomisaron 64.000 unidades de este medicamento, cifra que ya superó ampliamente la cantidad decomisada en todo 2024, que fue de 8.000.

Según estudios del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras (IDESF) de Brasil, el lucro del contrabando de estos medicamentos adelgazantes puede generar un margen de ganancia de hasta 415 %, lo que explica que tanto particulares como facciones criminales se aboquen de lleno al contrabando.

Los falsificadores

Además de los asaltantes y contrabandistas, ahora también se suman los falsificadores de los productos. En recientes operativos en Ciudad del Este se detectó que varias marcas están siendo falsificadas y vendidas a precios más ventajosos que los productos originales.

Para Rivarola, los controles están mal encarados, pues los organismos de seguridad se abocan a revisar grandes comercios que normalmente no recurren a productos falsificados y, en contrapartida, se deja vía libre al comercio ilegal en los barrios.

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“Necesitamos que los organismos de seguridad sanitaria, acompañados del Ministerio Público y la Policía, hagan un trabajo sistemático para verificar los lotes y las facturas”.

Para Rivarola, la falsificación ya es un nivel de peligrosidad más preocupante incluso que los asaltos, que también ya han cobrado vidas.

“Es muy peligroso para el consumidor si llegan a aplicarse productos falsificados. Este nuevo modo de operar, el de la falsificación, es más peligroso que el asalto”, dijo.

Se prohíbe publicidad callejera

La fiebre de la tirzepatida viene acompañada de una agresiva campaña de marketing, sobre todo en la frontera. Brasil no permite la importación de ninguna marca paraguaya, pero cientos de brasileños cruzan la frontera para comprar el medicamento.

A pesar de que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) prohíbe la publicidad callejera, en la zona comercial de Ciudad del Este es común ver promotoras repartiendo panfletos y muñecos gigantes distribuyendo merchandising con la marca de los medicamentos.

Además, las farmacéuticas realizan pomposos eventos con charlas de influencers y obsequios, con un fuerte enfoque en el público brasileño. En algunos locales comerciales, el 60 % de las ventas corresponde a estos medicamentos adelgazantes.