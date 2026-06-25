Video: golpean a Kelembú tras irrumpir en inauguración encabezado por el intendente de Ciudad del Este

El incidente ocurrió a las 18:00 aproximadamente, cuando el exedil llegó al lugar acompañado de un grupo de personas y protagonizó una discusión durante el desarrollo del acto oficial encabezado por el intendente interino de Ciudad del Este, Pedro Acuña Ferreira. En medio del altercado, un hombre se abalanzó sobre Miranda y le propinó varios golpes. Rápidamente se sumaron otras personas que le agredieron a patadas, hasta que fueron separados por agentes policiales.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el acto contaba con cobertura policial de los agentes de la comisaría local, pero se solicitó apoyo de comisarías aledañas y del Grupo Especial de Operaciones (GEO), para restablecer el orden.

Desafió al jefe comunal

Horas antes del incidente, Miranda había publicado en sus redes sociales mensajes en los que amenazaba que aplicaría cintarazos al intendente Pedro Acuña, a quien acusa de perseguir a vendedores ambulantes del microcentro de Ciudad del Este.

Tras ser golpeado, el exconcejal volvió a utilizar sus redes sociales para responsabilizar al intendente Pedro Acuña, además del edil Sebastián Martínez y candidato a intendente, Dany Mujica. Sin embargo, en los videos difundidos hasta el momento sobre el incidente no se observa la participación directa de las personas mencionadas.

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Largo historial de incidentes

No es la primera vez que Celso “Kelembú” Miranda se ve involucrado en episodios de violencia o altercados públicos.

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En mayo de 2019, Miranda protagonizó otro violento incidente al atacar un automóvil en el que se desplazaba una mujer embarazada. Días después, la víctima denunció que perdió a su bebé como consecuencia del episodio.

Ese mismo año, en octubre, irrumpió en un festival organizado por la organización SomosGay en el Parque Chino de Ciudad del Este, donde generó disturbios, lanzó mesas e insultó a los asistentes. En esa ocasión fue agredido por algunas personas presentes.

En tanto que en enero de 2020 sufrió una golpiza en el predio de la Dirección de Tránsito Municipal cuando intentó retirar por la fuerza una moto que había sido incautada.

Asimismo, en marzo de 2022, protagonizó otro hecho cuando perdió el control de su camioneta y arrolló a un cambista que se encontraba en su puesto de trabajo en la rotonda Reloj del microcentro de Ciudad del Este. En esa ocasión dio positivo al alcotest.