Yaguareté rescatado: sepa qué revelaron los veterinarios y el nombre en guaraní que recibió

Se trata de un macho adulto de entre 4 y 5 años de edad, con un peso de 75 kilogramos, que fue bautizado como Tape’ỹ, (sin camino, en guaraní), en alusión a que apareció fuera de su hábitat natural y desorientado en plena zona urbana.

El animal fue rescatado ayer, domingo, en el patio de una vivienda del barrio Jardín Cedro, luego de que vecinos alertaran a las autoridades tras grabarlo debajo de un tendedero de ropa. El sábado ya había sido captado por cámaras de seguridad mientras recorría calles y viviendas del barrio Tres Lagoas.

El operativo movilizó a equipos del proyecto brasileño Onças do Iguaçu, el Proyecto Yaguareté de Argentina, el Parque Nacional do Iguaçu/ICMBio, el Refugio Biológico Bela Vista de Itaipú Binacional, además de efectivos de la Policía Ambiental y de la Policía Militar.

Según los especialistas de Onças do Iguaçu, hacía más de 20 años que no se registraban avistamientos de yaguaretés en la zona del lago de Itaipú. No obstante, aclararon que todavía no es posible determinar de dónde proviene Tape’ỹ .

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Los técnicos también confirmaron que el ejemplar no corresponde a ninguno de los yaguaretés monitoreados por la organización.

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Operativo de rescate

Tras ser avistado en zona urbana de Foz de Yguazú, se confirmó que había retornado a una zona boscosa ubicada a orillas del lago de Itaipú. Como medida preventiva instalaron cámaras trampa para monitorear sus movimientos, aunque durante el resto de esa jornada ya no encontraron rastros.

Sin embargo, ayer, alrededor de las 6:30, el yaguareté reapareció en zona urbana, debajo de un tendedero, específicamente en el corredor de una vivienda.

La zona fue inmediatamente acordonada para garantizar la seguridad de los vecinos y del propio animal, mientras se preparaba el operativo de rescate.

Un equipo veterinario especializado sedó al felino, que posteriormente fue trasladado al Hospital Veterinario del Refugio Biológico Bela Vista de Itaipú Binacional. Allí fue sometido a una evaluación clínica completa, que incluyó la toma de muestras de sangre y otros materiales biológicos para análisis laboratoriales, además de radiografías.

Durante el examen, los veterinarios detectaron una extensa herida en el lomo del animal, por la que recibió tratamiento inmediato. En los próximos días, los resultados de los estudios permitirán definir cuál será el destino más adecuado para Tape’ỹ.