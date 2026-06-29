ABC en el Este
29 de junio de 2026 a la - 12:00

Video: Rescatan a un yaguareté que deambulaba en zona urbana de la frontera entre Brasil y Paraguay

Un ejemplar de yaguareté generó gran repercusión tras ser avistado en áreas urbanas de Foz de Yguazú, donde vecinos registraron su presencia mediante cámaras de seguridad y videos que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Por ABC Color

El felino fue visto por primera vez el sábado mientras recorría el barrio Tres Lagoas, lo que provocó preocupación entre los habitantes, por tratarse de zona residencial.

En la mañana del domingo, el yaguareté, macho y de aproximadamente 75 kilogramos, fue nuevamente localizado en el barrio Vila Resistencia, donde se encontraba descansando en el patio de una vivienda. Ante el riesgo tanto para los vecinos como para el propio ejemplar, los rescatistas sedaron al animal para proceder a su captura segura.

Tras ser inmovilizado, el felino fue trasladado al Refugio Biológico Bella Vista, centro administrado por Itaipú Binacional, donde actualmente recibe atención, considerando que presenta algunas lesiones.

Rescatan a yaguareté en la frontera entre Brasil y Paraguay
Rescatan a yaguareté en la frontera entre Brasil y Paraguay

Preocupación por ataques a ganado en Santa Rita

En el lado paraguayo, la semana pasada se reportó el presunto ataque de felinos silvestres a animales vacunos en la colonia Fulgencio R. Moreno, distrito de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rescatan a yaguareté en la frontera entre Brasil y Paraguay
Especialistas atienden al ejemplar hallado y rescatado en Foz de Yguazú.

La víctima, Lira Rehbein Pérez (61), aseguró que el ataque habría sido protagonizado por dos felinos -uno de gran porte y otro de menor tamaño-, de acuerdo con las huellas encontradas en el lugar. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y, pese a que transcurrieron varios días, los animales aún no fueron localizados.