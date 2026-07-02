Pronostican lluvias y descenso de temperatura para Ciudad del Este

De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presentará con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector sur y precipitaciones dispersas, que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales.

Para el viernes se prevé un marcado descenso de la temperatura. El ambiente será de frío a fresco, con cielo entre nublado y parcialmente nublado y vientos del sur. La mínima alcanzará los 10°C y la máxima no superará los 15°C.

En tanto, el sábado 4 de julio continuará el ambiente frío durante las primeras horas del día, con una temperatura. Sin embargo, durante la tarde se espera un leve ascenso térmico, con una máxima de 19°C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos soplarán inicialmente del sureste, tornándose variables hacia el final de la jornada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy