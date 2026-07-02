ABC en el Este
02 de julio de 2026 a la - 06:50

Pronostican lluvias y descenso de temperatura para Ciudad del Este

Meteorología anuncia lluvias para los próximos días en Ciudad del Este.
Meteorología anuncia lluvias para los próximos días en Ciudad del Este.Tereza fretes alonso

La Dirección de Meteorología anuncia un ambiente fresco y lluvias dispersas para este jueves 2 de julio, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 19°C.

Por ABC Color

De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presentará con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector sur y precipitaciones dispersas, que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales.

Para el viernes se prevé un marcado descenso de la temperatura. El ambiente será de frío a fresco, con cielo entre nublado y parcialmente nublado y vientos del sur. La mínima alcanzará los 10°C y la máxima no superará los 15°C.

En tanto, el sábado 4 de julio continuará el ambiente frío durante las primeras horas del día, con una temperatura. Sin embargo, durante la tarde se espera un leve ascenso térmico, con una máxima de 19°C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos soplarán inicialmente del sureste, tornándose variables hacia el final de la jornada.

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