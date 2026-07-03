Ciudad del Este tendrá un viernes frío con lluvias dispersas y un fin de semana en gradual mejoría

El cielo permanecerá entre nublado y parcialmente nublado, mientras que los vientos soplarán del sector sur. La temperatura mínima prevista es de 10 °C y la máxima alcanzará los 16 °C.

Para el sábado, las condiciones del tiempo serán más estables, ya sin previsión de precipitaciones. Se espera un ambiente frío a fresco, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste que luego se volverán variables. Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 19 °C de máxima.

El domingo continuará el mejoramiento del tiempo con un ascenso de la temperatura. La jornada se presentará con ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables.

La mínima será de 12 °C y la máxima llegará a los 24 °C, ofreciendo un cierre de fin de semana con condiciones más agradables para las actividades al aire libre.

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