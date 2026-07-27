ABC en el Este
27 de julio de 2026 a la - 06:31

Meteorología prevé una jornada cálida y sin lluvias en el Este del país

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Meteorología prevé una jornada cálida en el Este del país

CIUDAD DEL ESTE. La jornada de este lunes se presentará cálida y con cielo parcialmente nublado en Ciudad del Este, de acuerdo a la Dirección de Meteorología. Se esperan vientos moderados del norte, con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 28 °C.

Por ABC Color

Para mañana, martes, las condiciones se mantendrán cálidas, aunque con un incremento de la nubosidad, pasando de un cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos continuarán soplando de manera moderada desde el norte. La temperatura oscilará entre los 20 °C y los 29 °C.

El cambio más significativo se prevé para el miércoles, cuando el cielo estará mayormente nublado y los vientos rotarán del norte al sur.

Además, se pronostican lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C.