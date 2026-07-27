Meteorología prevé una jornada cálida y sin lluvias en el Este del país

Para mañana, martes, las condiciones se mantendrán cálidas, aunque con un incremento de la nubosidad, pasando de un cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos continuarán soplando de manera moderada desde el norte. La temperatura oscilará entre los 20 °C y los 29 °C.
El cambio más significativo se prevé para el miércoles, cuando el cielo estará mayormente nublado y los vientos rotarán del norte al sur.
Además, se pronostican lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C.