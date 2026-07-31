ABC en el Este
31 de julio de 2026 a la - 06:53

Meteorología prevé una jornada cálida en el Este del país

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
Meteorología prevé lluvias desde mañana en Alto Paraná.

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que este viernes se espera una jornada cálida en Ciudad del Este, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste. La temperatura oscilará entre una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C.

Por ABC Color

Para mañana, sábado, las condiciones meteorológicas cambiarán con el aumento de la nubosidad. El ambiente continuará cálido, con temperaturas entre 20 °C y 29 °C. Además, se prevén lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, mientras que los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables.

En tanto, el domingo, se espera un mejoramiento de las condiciones. El pronóstico indica un ambiente cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables que luego rotarán al norte. Las temperaturas estarán entre los 20 °C de mínima y los 28 °C de máxima