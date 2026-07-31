Meteorología prevé una jornada cálida en el Este del país

Para mañana, sábado, las condiciones meteorológicas cambiarán con el aumento de la nubosidad. El ambiente continuará cálido, con temperaturas entre 20 °C y 29 °C. Además, se prevén lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, mientras que los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables.

En tanto, el domingo, se espera un mejoramiento de las condiciones. El pronóstico indica un ambiente cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables que luego rotarán al norte. Las temperaturas estarán entre los 20 °C de mínima y los 28 °C de máxima