Meteorología prevé jornadas nubladas y lluviosas en Ciudad del Este

Para este miércoles, se anuncia un ambiente fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre 17 °C de mínima y 26 °C de máxima. Los vientos soplarán del noreste y se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

El jueves persistirá el cielo mayormente nublado. La jornada se presentará fresca a cálida, con una mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. Los vientos serán moderados del norte, luego variables, mientras que el pronóstico indica lluvias dispersas.

En tanto, el viernes se prevé un descenso de la temperatura debido al ingreso de vientos moderados del sur. El ambiente será fresco, con temperaturas entre 16 °C y 19 °C, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.