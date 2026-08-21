Frío y neblinas marcarán el inicio del fin de semana en Ciudad del Este

Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco, con cielo escasamente nublado y vientos predominantes del sureste. También se prevén neblinas durante las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución a los conductores, especialmente en sectores donde pueda registrarse reducción de la visibilidad.

Las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar durante el transcurso del día, aunque las temperaturas se mantendrán bajas.

Para el sábado, se anuncia un amanecer frío, con una mínima de 8 °C. Posteriormente, el ambiente se tornará cálido durante la tarde, con una máxima estimada de 23 °C. El cielo permanecerá escasamente nublado y los vientos continuarán soplando desde el sureste.

En tanto, el domingo se presentará nuevamente con condiciones frías a frescas. La temperatura mínima prevista es de 9 °C, mientras que la máxima llegará a 23 °C. El cielo estará parcialmente nublado y persistirán los vientos del sureste.

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