ABC en el Este
21 de agosto de 2026 a la - 06:47

Frío y neblinas marcarán el inicio del fin de semana en Ciudad del Este

Un grupo de personas cubiertas de ropa de inverno transita sobre el paso peatonal del Puente de la Amistad, ante el clima frío encima del río Paraná.
Meteorología prevé un amanecer frío en el Este del país.Fredy Rafael Flores

El frío marcará las primeras horas de este viernes 21 de agosto en Ciudad del Este, con una temperatura mínima prevista de 9 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 20 °C.

Por ABC Color

Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco, con cielo escasamente nublado y vientos predominantes del sureste. También se prevén neblinas durante las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución a los conductores, especialmente en sectores donde pueda registrarse reducción de la visibilidad.

Las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar durante el transcurso del día, aunque las temperaturas se mantendrán bajas.

Para el sábado, se anuncia un amanecer frío, con una mínima de 8 °C. Posteriormente, el ambiente se tornará cálido durante la tarde, con una máxima estimada de 23 °C. El cielo permanecerá escasamente nublado y los vientos continuarán soplando desde el sureste.

En tanto, el domingo se presentará nuevamente con condiciones frías a frescas. La temperatura mínima prevista es de 9 °C, mientras que la máxima llegará a 23 °C. El cielo estará parcialmente nublado y persistirán los vientos del sureste.

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