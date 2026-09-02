Ana “Coreana” rompe el silencio y rechaza las acusaciones en su contra

“Rechazo categóricamente cualquier acusación de fraude. Siempre he actuado dentro del marco legal, respetando los procedimientos establecidos”, sostuvo Ana Kim Jang, al referirse a la investigación fiscal que involucra a ella, a miembros de su familia y a otros representantes de K & K Shopping’s S.A.

Entre los imputados por apropiación, lesión de confianza, estafa y producción de documentos públicos de contenido falso se encuentran:

Ana Kim Jang;

su hermana Elizabeth Kim Jang, presidenta del directorio;

Namjun Kwon, vicepresidente;

Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular;

y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.

La versión de la familia Kim

En el comunicado, la familia Kim, en su carácter de socia fundadora de K & K Shopping’s S.A., sostiene que desde la constitución de la sociedad, en febrero de 2009, asumió la gestión, operación y desarrollo del centro comercial.

Según su versión, la familia Kao-Wang no habría participado activamente de la administración ni de las tareas vinculadas con el desarrollo del proyecto, pese a haber sido invitada a reuniones y asuntos societarios.

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La familia Kim afirma que durante los años de funcionamiento del emprendimiento se consolidó una distribución de funciones en la que ellos asumieron la gestión y los riesgos empresariales, mientras que la otra familia percibía los beneficios correspondientes a su participación.

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Cuestionamientos por alquileres de espacios

Otro de los puntos planteados en el comunicado hace referencia a supuestos alquileres de espacios del centro comercial.

La familia Kim sostiene que integrantes de la familia Kao/Wang habrían ocupado y alquilado determinados espacios a terceros sin autorización de la sociedad y que los ingresos derivados de esas operaciones habrían sido depositados directamente en cuentas particulares.

La familia Kim califica esta situación como una apropiación de ingresos que, según sostiene, correspondían a la empresa.

Se trata, sin embargo, de afirmaciones efectuadas por una de las partes en conflicto y que forman parte del contexto de una disputa societaria que actualmente también es objeto de investigación judicial.

El conflicto por el reparto de utilidades

El comunicado menciona que el conflicto aumentó con la venta del Edificio Bonita Kim.

La familia Kim asegura que las utilidades obtenidas fueron distribuidas de acuerdo con la participación accionaria de cada grupo familiar y conforme a las disposiciones legales.

Según su postura, la familia Kao/Wang cuestionó esa distribución y posteriormente hizo el reclamo que la familia Kim considera infundado.

Defienden modificación accionaria

Uno de los puntos de la investigación fiscal está relacionado con una modificación de la estructura accionaria de K & K Shopping’s S.A.

Ante esto, la familia Kim sostiene que el cambio en la participación accionaria respondió a nuevas inversiones realizadas exclusivamente por su grupo familiar.

En el comunicado se afirma que el procedimiento fue aprobado mediante asambleas extraordinarias y ordinarias, con cumplimiento de los estatutos sociales, las disposiciones legales y las publicaciones correspondientes.

La familia también sostiene que el proceso contó con la intervención de las instituciones correspondientes, incluida la Abogacía del Tesoro.

La hipótesis del Ministerio Público

La imputación presentada por el fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Penal N.º 10 de Ciudad del Este, sostiene que habría existido una presunta maniobra millonaria destinada al despojo de acciones societarias.

Uno de los hechos investigados se habría producido durante una asamblea extraordinaria realizada el 5 de mayo de 2025, en la que se resolvió reducir el capital social de la empresa de G. 103.000 millones a G. 38.850 millones, mediante el rescate de acciones.

De acuerdo con la imputación, en esa operación se habrían establecido pagos de G. 3.207,5 millones a Hsiao Hua Wang y G. 28.867,5 millones a Rosana Ming Kao, por un total de G. 32.075 millones.

La Fiscalía sostiene que esos montos no habrían sido efectivamente entregados a las accionistas, pese a que existirían documentos que acreditarían la retención de dichas sumas.

Estos extremos forman parte de la hipótesis investigativa del Ministerio Público y deberán ser esclarecidos durante el proceso judicial.

También se cuestionan las convocatorias

La Fiscalía investiga además el mecanismo utilizado para convocar a determinadas asambleas de accionistas.

Según la imputación, Hsiao Hua Wang y Rosana Ming Kao habían comunicado domicilios y correos electrónicos para recibir las notificaciones societarias. Sin embargo, las convocatorias cuestionadas se habrían realizado mediante publicaciones en la Gaceta Oficial.

Posteriormente, las actas fueron protocolizadas ante escribanía y presentadas para su inscripción ante los organismos correspondientes, incluyendo referencias a los supuestos aportes de capital que actualmente son objeto de investigación.

Frente a estas acusaciones, la familia Kim sostiene que la controversia tiene un origen esencialmente societario y cuestiona que el conflicto haya sido llevado al ámbito penal.

En su comunicado, califica de grave lo que considera una utilización de la Justicia para obtener beneficios que, desde su perspectiva, no corresponderían.

Audiencia el 8 de septiembre

Los cinco imputados deberán comparecer ante el juzgado el 8 de septiembre, a las 10:00, para la audiencia correspondiente, en la que serán oídos por la autoridad judicial. La Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.