Imputan a “Ana Coreana” y a otros cuatro por presunto despojo de acciones

La imputación fue presentada por el fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Penal N.º 10 de Ciudad del Este, por los supuestos hechos de apropiación, lesión de confianza, estafa y producción de documentos públicos de contenido falso.

Además de Ana Kim Jang, fueron imputados su hermana Elizabeth Kim Jang, presidenta del directorio; Namjun Kwon, vicepresidente; Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular, y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.

Según la hipótesis del Ministerio Público, una de las situaciones cuestionadas se habría producido durante una asamblea extraordinaria celebrada el 5 de mayo de 2025, cuando se resolvió reducir el capital social de la empresa de G. 103.000 millones a G. 38.850 millones mediante el rescate de acciones.

En esa operación se habrían establecido pagos de G. 3.207,5 millones a Hsiao Hua Wang y G. 28.867,5 millones a Rosana Ming Kao, sumando G. 32.075 millones.

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La Fiscalía sostiene que las sumas no habrían sido efectivamente entregadas a las accionistas, pese a que existirían documentos que acreditaban la retención de esos montos.

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Aumento de participación de “Ana Coreana”

La investigación también se concentra en dos posteriores aumentos del capital social, realizados entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

De acuerdo con la imputación, estas operaciones habrían generado un importante cambio en la composición accionaria de K & K Shopping’s S.A, propietaria del Shopping París y del Edificio Shopping Bonita Kim. La participación de Ana Kim Jang habría aumentado del 50% al 61% y posteriormente al 71%.

Mientras tanto, la participación conjunta de Hsiao Hua Wang y Rosana Ming Kao habría disminuido del 50% al 39% y luego al 29%.

Para los aumentos de capital se habrían declarado aportes en efectivo por G. 10.500 millones y G. 28.000 millones, totalizando G. 38.500 millones.

La Fiscalía cuestiona que dichos aportes no contarían con respaldos bancarios que permitan confirmar que el dinero fue efectivamente integrado al patrimonio de la sociedad. También señala que no existiría una verificación de esos desembolsos por parte del síndico.

Cuestionan las convocatorias

Otro aspecto incorporado a la investigación tiene que ver con la forma en que se habrían realizado las convocatorias a las asambleas.

Según la Fiscalía, las accionistas Hsiao Hua Wang y Rosana Ming Kao habían comunicado domicilios y correos electrónicos para recibir las notificaciones societarias. Sin embargo, las convocatorias cuestionadas se habrían efectuado mediante publicaciones en la Gaceta Oficial.

Posteriormente, las actas fueron protocolizadas ante escribanía y presentadas para su inscripción ante el RUN y la Abogacía del Tesoro, incluyendo referencias a los supuestos aportes de capital que ahora son objeto de investigación.

“Ana Coreana” y los demás imputados deberán comparecer

Los cinco imputados deberán presentarse ante el juzgado el 8 de septiembre, a las 10:00, para la audiencia en la que serán oídos. El fiscal Zaracho pidió medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.