Avanza juicio oral y público contra 10 policías por matar a una pareja

El juicio oral se desarrolla en forma diaria debido a que, como son muchos los procesados, el avance es lento. Hoy declararon varios de los acusados y, terminadas las declaraciones, se entraría en la fase de alegatos finales.

En total, son 11 los acusados, de los cuales 10 están siendo enjuiciados, mientras que uno tiene pendiente la resolución de recursos en la Corte Suprema de Justicia.

Los procesados son el comisario Hugo Regis Florentín, el subcomisario Manuel Ramón Villalba Gómez y el suboficial principal Richard Antonio Sebriano Silvero, quienes en su momento prestaban servicios en el Departamento de Investigación de Delitos de Alto Paraná.

Además, el oficial primero Roberto Samaniego Parquet y los suboficiales César González Agüero, Javier Antonio Martínez Ocampos, Alfredo Villalba Agüero, Rubén Darío Giménez Maidana, Jaime Javier Ramírez Brítez, Alder Centurión Céspedes y Pedro Osvaldo Brítez Achar, quienes, a su vez, cumplían funciones en el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

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El crimen se produjo el 19 de noviembre de 2022, a las 21:40 horas aproximadamente, en la vía pública del kilómetro 12 Acaray, a unos 6.500 metros de la ruta PY02, de Ciudad del Este.

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Resultaron víctimas Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia, quien llegó sin signos de vida al hospital, y Gloria Yétsica Espínola Cáceres, quien meses después también falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas.

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Según los antecedentes, los agentes policiales acribillaron a las víctimas con 24 disparos cuando circulaban en un automóvil Toyota Allion, azul, año 2002, con matrícula AAIG 101, que estaba al mando de Ortiz Estigarribia.

Los agentes policiales estaban detrás de un presunto criminal y, supuestamente, confundieron el vehículo de la pareja con el del prófugo de la Justicia.