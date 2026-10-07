Niño de 6 años está grave tras convulsionar en la escuela y sospechan de meningitis

El menor llegó en grave estado al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde ingresó con un cuadro convulsivo y requirió intubación. Debido a la complejidad de su condición y a la necesidad de atención en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), fue derivado posteriormente a la capital del país, donde sigue internado en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

El director del Hospital Regional de Ciudad del Este, doctor Cristian Martínez, explicó que el niño fue ingresado el lunes a urgencias luego de haber sufrido una convulsión mientras se encontraba en la escuela.

Según el médico, los estudios realizados inicialmente mostraron valores elevados compatibles con un proceso infeccioso y edema cerebral. Debido a la presencia del edema, los profesionales decidieron no realizar una punción lumbar, procedimiento que puede ser utilizado para confirmar determinados tipos de meningitis, y optaron por la derivación inmediata a Asunción, ya que no había disponibilidad de cama en UTI pediátrica.

Activaron protocolo en el entorno del niño

Ante la sospecha clínica, el equipo de salud activó medidas de prevención en el entorno más cercano al menor, que contemplan el seguimiento de familiares y personas con quienes tuvo contacto, incluido el personal médico.

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El doctor Martínez señaló que se realizó un bloqueo epidemiológico con medidas de profilaxis, incluyendo antibióticos para los contactos considerados de riesgo.

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El profesional aclaró que todavía no se pudo diagnosticar si el cuadro corresponde a una meningitis bacteriana, viral u otra infección.

El niño, nacido durante la pandemia, tenía solo una vacuna aplicada al nacer y no había completado posteriormente el esquema de vacunación establecido para su edad.