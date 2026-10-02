Alertan sobre muerte de una bebé por meningitis bacteriana aguda en el IMT

El IMT, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, confirmó el fallecimiento de una paciente pediátrica durante esta madrugada.

Se trata de una bebé de 1 año y 10 meses que se encontraba internada tras una evolución clínica crítica por meningitis bacteriana aguda, shock séptico y falla de múltiples órganos.

“La paciente ingresó al IMT el 28 de septiembre, derivada del sector privado y en estado grave. Requirió internación en cuidados intensivos pediátricos, asistencia respiratoria mecánica y soporte vital avanzado”, detalla el instituto.

Además, sostienen que la infección fue confirmada mediante PCR en líquido cefalorraquídeo, identificándose Streptococcus pneumoniae -neumococo- como agente causal, identificado mediante estudios de laboratorio realizados en el IMT y en el Laboratorio Central de Salud Pública. “Los diagnósticos de egreso consignan meningitis bacteriana, muerte cerebral y falla de múltiples órganos”, precisan.

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Vigilancia por caso de meningitis

Otro punto que asegura el Instituto de Medicina Tropical es que el caso fue notificado a la Dirección General de Vigilancia de la Salud y en coordinación con la XI Región Sanitaria, se activaron las “acciones de vigilancia correspondientes”.

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Como parte de esto último, se incluye el seguimiento y censo de contactos intradomiciliarios y contactos estrechos del espacio de desarrollo infantil al que asistía la paciente.

“La identificación del serotipo del neumococo y los resultados finales de los estudios de laboratorio se encuentran pendientes”, concluyen.

La meningitis es una enfermedad grave que se caracteriza por la inflamación de las meninges, capa que cubre el cerebro. Aunque cualquier persona puede contraer meningitis, se registra con frecuencia en niños y personas inmunodeprimidas.

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