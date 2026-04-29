Meningitis, dengue y chikunguña: claves para entender esta peligrosa inflamación cerebral

La meningitis, una enfermedad que genera temor por su potencial gravedad, se encuentra actualmente bajo la lupa de las autoridades sanitarias debido al incremento de casos de dengue y chikunguña. Se trata de la inflamación de las meninges, las delicadas membranas que protegen el cerebro y la médula espinal.

Si bien no es una enfermedad frecuente, la posibilidad de que sea fatal o deje secuelas permanentes obliga a la población a estar alerta, advierten desde el Instituto de Previsión Social (IPS). La causa principal de esta inflamación es una infección en el líquido cefalorraquídeo, explicó la doctora Marta Von Horoch, especialista del Departamento de Epidemiología del Hospital Central.

Sobre el origen, la especialista indica que varía. “El 80% de las meningitis está causada por virus, y entre el 15% y el 20% por bacterias”, indicó.

Dengue y chikunguña: causas importantes de meningitis viral

La especialista destacó que en nuestro país, enfermedades como el dengue y la chikunguña son causas importantes de meningitis viral. No obstante, aclaró que también pueden producirse por traumatismos, cáncer o reacciones a ciertos fármacos.

“Es fundamental conocer la causa específica para instaurar el tratamiento adecuado, ya sea con antibióticos, para bacterias, o manejo de síntomas y antivirales en casos virales”, subrayó Von Horoch.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Quiénes están en riesgo?

Aunque cualquier persona puede contraerla, los niños y las personas inmunodeprimidas son los grupos más vulnerables, aseguran los expertos.

Los síntomas de alarma son: el dolor de cabeza intenso y fiebre, rigidez de nuca (dificultad para doblar el cuello hacia adelante), intolerancia anormal a la luz (fotofobia) o a los sonidos y, trastornos de la consciencia.

En lactantes, los síntomas que se observan son irritabilidad, somnolencia, rechazo al pecho materno y el característico “abombamiento de la fontanela” (la zona blanda de la cabeza).

Prevención: 10 medidas simples que salvan vidas

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y los especialistas recomiendan:

Lavado de manos frecuente: Es la barrera número uno contra la diseminación.

Vacunación al día: El esquema regular gratuito protege contra las principales bacterias causantes a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses de edad.

Higiene personal: Evitar compartir vasos, cubiertos o bombillas de tereré.

Protocolo de tos : Cubrirse con el ángulo interno del codo, nunca con las manos.

Desinfección de superficies: Limpiar picaportes, teclados y mouses con lavandina.

Ventilación : Abrir ventanas y ventilar ropa de cama diariamente.

Consulta médica: Ante síntomas, no automedicarse y acudir a un profesional.

Mitos sobre el control de brotes

Existe la creencia de que ante un caso de meningitis se deben cerrar escuelas o fumigar. Los expertos aclaran que no es necesario realizar fumigaciones, cuarentenas ni cierres de instituciones, ya que estas medidas no tienen efecto sobre los agentes causantes.

El seguimiento de las normas de higiene y la exclusión de personas enfermas del ámbito escolar son las herramientas más efectivas, aseguran desde el IPS. “En caso de meningitis no hay necesidad de tomar medidas como fumigación, cuarentena o cierre de entidades educativa”, se afirmó.

Sobre los casos en el IPS, la doctora Von Horoch indicó que durante el último año, el Hospital Central reportó 86 casos sospechosos notificados y 63 casos confirmados de meningitis. De los casos con agente identificado, 18 fueron virales, 14 fueron meningitis bacterianas, 2 por hongos y 1 por tuberculosis.