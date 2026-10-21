Denunció que asaltantes le robaron 50 celulares de alta gama, pero las cámaras lo delataron

Se trata de José Wilfrido González Rojas (27), quien denunció haber sido víctima de un asalto y rapto sobre la avenida San Blas, en pleno microcentro de Ciudad del Este. Sin embargo, tras analizar las grabaciones de circuito cerrado de la zona donde supuestamente ocurrió el hecho, los investigadores descartaron que el asalto se haya registrado.

El hombre manifestó que se encontraba dentro de su Toyota Hiace, tipo furgón, estacionado sobre la avenida San Blas, mientras arreglaba el asiento trasero, cuando dos desconocidos llegaron a pie y le dieron la voz de asalto.

De acuerdo con su relato, uno de los supuestos asaltantes le redujo dentro del habitáculo, mientras el otro tomó el volante y condujo el vehículo. Posteriormente, afirmó que fue abandonado sobre la avenida Perú, en el barrio Don Bosco.

Entre los objetos denunciados como robados figuraban una caja con 50 celulares iPhone, un celular iPhone 15 Pro Max, de su uso personal, además de la furgoneta Toyota Hiace, año 2000, de color blanco y chapa AAJB 847.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el marco de la investigación, los agentes recolectaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona mencionada por el denunciante. Sin embargo, las grabaciones revelaron una contradicción en su relato: el vehículo no se detuvo en el lugar donde González Rojas aseguró haber sido víctima del asalto.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Este elemento llevó a los intervinientes a descartar la versión del asalto en el lugar señalado y a sospechar de una presunta simulación de hecho punible, para quedarse con los celulares de su cliente.

La fiscala de turno, Estela Ramírez, fue informada sobre las actuaciones y ordenó la detención del hombre.