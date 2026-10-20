Caen dos sospechosos y buscan al presunto cabecilla del asalto a una familia brasileña

El operativo, encabezado por agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, se llevó a cabo este martes por la mañana en tres inmuebles ubicados en el kilómetro 14, lado Acaray, de Minga Guazú, bajo la dirección de la fiscal Cinthia Leiva Cardozo.

El jefe del Departamento de Investigaciones, comisario principal Wilfrido Maldonado, explicó que existen elementos que apuntan a Arturo Ávalos como supuesto líder de la banda, pero no fue encontrado durante el allanamiento de su vivienda y su casaquinta.

El análisis de imágenes de cámaras instaladas en distintos sectores permitió a los investigadores identificar la vivienda de donde habría salido el vehículo utilizado en el asalto a la familia brasileña, así como el camión que presuntamente fue empleado para el rescate de los delincuentes.

En una de las viviendas allanadas fue detenido Celso Damián Gómez Rodríguez (18), quien sería miembro de la peligrosa banda. En el lugar se incautaron 16 cartuchos calibre 9 milímetros, prendas de vestir oscuras, botas, linternas, quepis, celulares, una tarjeta de memoria y un equipo DVR, entre otros elementos.

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También fue incautada una camioneta Fiat Strada, de color plateado, que quedó a disposición de las autoridades para los procedimientos correspondientes.

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En el segundo inmueble, ubicado en la misma zona, fue aprehendido Reinaldo Gustamante Benítez (38).

En el tercer establecimiento hallaron cinco cartuchos calibre .38 sin percutir, dos vainas servidas del mismo calibre, dos chapas de matrícula, guantes negros y un dron.

Los intervinientes hallaron la carrocería del camión en una vivienda y el vehículo en una casaquinta. Los investigadores sospechan que el rodado sería el mismo que fue utilizado para rescatar a los asaltantes.

Golpearon al dueño de casa durante el asalto

La investigación guarda relación con el violento atraco ocurrido ayer en una vivienda ubicada en el barrio María Auxiliadora de Ciudad del Este.

En aquella ocasión, cinco hombres armados y vestidos con uniformes camuflados irrumpieron en la vivienda del brasileño Marcione Ramalho Vanderley (52), en busca de unos 60.000 dólares que supuestamente tendría la familia. Al no encontrar el dinero, robaron dos pulseras y un anillo, para luego huir en la camioneta de la familia que luego fue abandonada en el kilómetro 9, lado Acarayy.

Sería el mismo grupo que atacó a tiros a un oriental

Los investigadores también vinculan al supuesto grupo con un ataque a tiros a Luis Andrés Shun Shih, ocurrido el miércoles pasado sobre la avenida Amado Benítez Gamarra, en Presidente Franco.

La víctima logró escapar de los asaltantes y se refugió en un conocido shopping de Ciudad del Este.