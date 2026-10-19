Video: violento asalto domiciliario a una familia brasileña en Ciudad del Este

El violento atraco domiciliario ocurrió este lunes, a las 6:30 aproximadamente, en el barrio María Auxiliadora de Ciudad del Este.

Marcione Ramalho Vanderley (52), de nacionalidad brasileña, explicó que su esposa se disponía a salir de la vivienda para llevar a sus hijos a la escuela. En ese momento, los encapuchados llegaron a bordo de un automóvil, presumiblemente de la marca Volkswagen, y la interceptaron para obligarla a ingresar nuevamente a la casa.

Una vez dentro, los hombres redujeron a Ramalho, quien se encontraba en el baño. Según relató la víctima, los delincuentes portaban armas largas y actuaron con extrema violencia. En medio del asalto, lo golpearon en la cabeza con la culata de un arma y lo dejó inconsciente por unos minutos.

Los desconocidos exigieron insistentemente USD 60.000, monto que, según la víctima, aparentemente creían que tenía en su poder. Sin embargo, al no encontrar el efectivo, se apoderaron de dos pulseras de oro, su anillo de casamiento, documentos de su esposa y tarjetas de crédito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los asaltantes se llevaron una camioneta Toyota Fortuner perteneciente a la familia. El vehículo fue abandonado posteriormente en el kilómetro 9 de esta capital departamental.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

La víctima, quien se dedica al sector inmobiliario, afirmó que no tiene conflictos con otras personasy que no notó movimientos sospechosos en las inmediaciones de su vivienda antes del hecho.

Agentes policiales y del Departamento de Investigaciones trabajan en el análisis de las imágenes de circuito cerrado para tratar de identificar a los responsables.