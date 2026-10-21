Peña y Landau visitan base contraterrorista en Ciudad del Este

Durante el recorrido, que se realiza en el marco de la jornada de Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, verificaron las instalaciones de esta nueva unidad especializada no convencional de las Fuerzas Armadas, cuya creación apunta a fortalecer la capacidad operativa militar y consolidar una presencia más firme del Estado en una zona estratégica como la Triple Frontera.

El titular del Poder Ejecutivo evitó tener contacto con los medios de comunicación a su llegada al lugar.

La comitiva oficial está integrada por el ministro de Defensa Nacional, general de Ejército (R) Óscar González; el comandante de las Fuerzas Militares, general de Ejército César Moreno; además de los comandantes de las Fuerzas Singulares y del Comando Logístico.

En su recorrido, Santiago Peña destacó que la capacitación brindada por el gobierno americano al personal paraguayo en lo que tiene que ver con lucha contra el terrorismo.

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A la pregunta de si existen amenazas concretas, Peña respondió que el crimen organizado es la organización que que más se ha expandido. “El gobierno del presidente Donald Trump ha declarado una guerra frontal contra los carteles y contra las organizaciones criminales”.

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Posteriormente, la agenda presidencial en el departamento de Alto Paraná también contempla una visita técnica a la Central Hidroeléctrica de Itaipú, en Hernandarias.

Viajará a Estados Unidos

Más tarde, Peña tiene previsto viajar a Estados Unidos para participar de la Gala de Premios al Liderazgo para las Américas 2026, organizada por el Diálogo Interamericano. El evento se realizará este jueves 22 de octubre en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C.