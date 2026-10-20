Peña viaja a EE.UU. para disertar en la Gala al Liderazgo para las Américas

Si las condiciones climáticas lo permiten, el presidente Santiago Peña prevé viajar mañana a Ciudad del Este para visitar las Instalaciones de la Compañía Contraterrorista en la 3ª División de Infantería. Es en el marco de su jornada de Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Luego, el titular del Poder Ejecutivo tiene previsto viajar rumbo a Estados Unidos de América para asistir a la Gala de Premios al Liderazgo para las Américas 2026 del Diálogo Interamericano se celebrará este jueves 22 de octubre de 2026 en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, DC.

El canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano confirmó hoy el viaje del presidente Peña a la capital de EE.UU, en una entrevista con el canal GEN.

De acuerdo con el sitio web thedialogue.org, la velada reunirá a altos dirigentes y responsables de la toma de decisiones de todo el continente americano para dialogar con quienes influyen en las políticas, la diplomacia, los mercados y las instituciones de la región.

“En un momento en que los desafíos complejos exigen un liderazgo sostenido y una cooperación regional, la Gala reconoce a las personas y organizaciones que promueven soluciones prácticas y fortalecen la colaboración entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil. Les invitamos a participar en el Diálogo para una velada que celebra el liderazgo en acción y las alianzas que están dando forma al futuro de las Américas”, refiere el sitio.

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Con este desplazamiento, Peña realizará su viaje número 73 desde que asumió la Presidencia de la República el 15 de agosto de 2023.

Sus últimos viajes fueron a Venezuela y a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en setiembre último.

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Reuniones con autoridades y con el sector privado

De acuerdo a fuentes del Ejecutivo, el presidente Peña prevé reunirse, además, con autoridades del Gobierno de EE.UU., informó el canciller Ramírez. Otra fuente de Ejecutivo refirió que está prevista una reunión con representantes del sector privado norteamericano.

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Hasta ahora no hay decreto del viaje oficial del Jefe de Estado ni comunicación al Senado.

Hasta ahora, se confirma que el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano acompañará al presidente Peña, según el decreto N° 7051.

martin.riveros@abc.com.py