Fortalecerán Tercera División de Infantería en CDE para centro antiterrorista

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) confirmó que la Tercera División de Infantería, asentada en Ciudad del Este, será fortalecida en el marco de la instalación de un centro de operaciones antiterrorista en Alto Paraná.

El ministro de Defensa, Óscar González, explicó que la primera etapa contempla mejoras en la infraestructura de la unidad militar para luego avanzar en su equipamiento.

“Primeramente, vamos a fortalecer las instalaciones para después poder equipar mejor esa unidad y con miras a cooperar con los trabajos anunciados por el Ministerio del Interior”, señaló.

Aún no hay fecha de operaciones

Aunque no precisó una fecha de inicio de operaciones, el titular de Defensa aseguró que el proyecto está en fase avanzada.

“Nosotros también estamos participando ahí a través de nuestros elementos de inteligencia”, indicó.

Vista de jefe del Comando Sur de Estados Unidos

La iniciativa se enmarca en la cooperación bilateral con Estados Unidos, cuyo jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, arriba hoy a nuestro país Asunción para fortalecer los vínculos en defensa y seguridad, según González.

El ministro precisó que esta colaboración incluye ciberdefensa, entrenamiento militar y asistencia tecnológica.

Estados Unidos considera a Paraguay un socio estratégico en la lucha contra organizaciones como Hezbolá, conforme explicó el ministro.

En ese sentido, recordó que, tras la reforma legal de 2014, las Fuerzas Armadas están habilitadas para enfrentar amenazas internas y externas, lo que les permite intervenir contra grupos considerados terroristas.