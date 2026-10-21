Tras amenaza de protesta, prometen reparar peligrosa balsa en Alto Paraná

Cynthia Leiva, pobladora de Pengo San Miguel del distrito de Los Cedrales, explicó que el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ANR), se comprometió a desembolsar G. 45 millones para cubrir los gastos de reparación.

La embarcación será retirada del río Monday y trasladada hasta una metalúrgica una vez que el camino se encuentre en condiciones. La reparación demorará entre 20 y 30 días, debido a que se deberán reconstruir prácticamente todos los componentes, incluidos los molinetes y las rampas. Solamente se prevé reutilizar la estructura principal.

Clausuraron el cruce por seguridad

La embarcación tiene numerosos agujeros por los que ingresa abundante agua, mientras que la crecida del río Monday y la fuerte correntada aumentan el riesgo de que el cable de sujeción se desprenda, por lo que desde ayer decidieron clausurar el cruce.

La falta de una alternativa inmediata preocupa especialmente a las familias que dependen del cruce para trasladarse a Minga Guazú. El recorrido alternativo por el centro de Los Cedrales implica un trayecto de unos 40 kilómetros.

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Ante la falta de respuestas a sus pedidos, anunciaron una movilización

Antes de conseguir el compromiso del gobernador César Torres, los pobladores realizaron reiterados pedidos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a la Municipalidad local y a la propia Gobernación de Alto Paraná.

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Ante la falta de respuestas, habían anunciado una manifestación para el próximo domingo a orillas del río Monday, en el sector donde funciona el cruce en balsa. Sin embargo, tras el compromiso del gobernador, decidieron levantar la medida de fuerza.

Un puente que todavía deberá esperar

La reparación de la balsa permitirá mantener el servicio mientras avanza el proyecto de construcción de un puente sobre el río Monday.

El Poder Ejecutivo ya cuenta con la autorización legal para un préstamo de USD 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gestionado por el MOPC para obras viales rurales, entre las que se contempla el puente que conectará Minga Guazú con Los Cedrales.

Sin embargo, todavía deben cumplirse los procedimientos presupuestarios y administrativos correspondientes antes de iniciar la licitación. Una vez adjudicada la obra, la construcción tendría un plazo mínimo estimado de 18 meses.