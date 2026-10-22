Lluvias intensas hasta fin de mes prolongarían el desplazamiento de las familias ribereñas

Según el reporte, se esperan precipitaciones más intensas en las cuencas de los principales ríos afluentes, especialmente en las de los ríos Ivaí, Acaray, Monday y Piquiri. Ante este escenario, la Comisión mantiene el monitoreo de las condiciones hidrológicas y recomienda a la población prestar atención a los boletines y avisos oficiales.

En Ciudad del Este, unas 1.230 familias de nueve sectores se vieron obligadas a abandonar sus viviendas debido a la crecida del río Paraná, que desde hace 10 días afecta a las zonas ribereñas. Algunas permanecen bajo carpas en el barrio San Rafael, mientras que otras optaron por alquilar viviendas o refugiarse en casas de familiares.

En Presidente Franco, más de 40 viviendas fueron afectadas por el fenómeno de El Niño. Las familias damnificadas fueron trasladadas a refugios temporales instalados en el tinglado de una seccional colorada y en un salón parroquial.

Desde Itaipú Binacional explicaron que, mediante la gestión del embalse y la operación de la central hidroeléctrica, se regula el volumen de agua liberado desde el reservorio, dentro de los límites operativos. Sin embargo, la binacional no controla el caudal del río Yguazú, que desemboca en el Paraná aguas abajo de la central.

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El aumento del caudal del Yguazú genera el denominado efecto remanso, que reduce la capacidad de escurrimiento del Paraná en la zona de confluencia y contribuye al aumento de su nivel.

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El coordinador de la Comisión Especial de Crecidas, ingeniero Paulo Zanelli Jr., recordó que Foz de Yguazú y Ciudad del Este ya enfrentaron importantes episodios de inundaciones, principalmente en los años 1983, 1992 y 2014. Aseguró que la experiencia acumulada permite mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones.

El nivel del Paraná vuelve a subir

El nivel del río Paraná se ubicó el miércoles en 116,90 metros sobre el nivel del mar, luego de descender aproximadamente cinco metros desde la semana pasada, cuando había superado los 121 metros. Este jueves, la cota máxima alcanzó los 117,29 metros.

Para el fin de semana, se prevé que el nivel vuelva a mantenerse en torno a los 116 metros, de acuerdo con las proyecciones hidrológicas. Actualmente, se mantienen abiertas dos compuertas del vertedero de Itaipú, la izquierda y la central, con un caudal promedio de 14,5 millones de litros de agua por segundo.