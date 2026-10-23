Lluvias y tormentas golpean la producción hortícola en Alto Paraná

Teodoro Galeano, productor de la comunidad El Triunfo de Minga Guazú y dirigente de la Central de Productores Hortigranjeros de Alto Paraná, explicó que gran parte de los cultivos quedó destruida por el exceso de humedad y las tormentas.

“Prácticamente, los cultivos que están a campo abierto y no cuentan con protección ya están destruidos”, manifestó. Explicó que la humedad excesiva debilita las plantas, favorece la aparición de plagas y enfermedades y deteriora las condiciones del suelo..

El dirigente indicó que la horticultura se desarrolla principalmente en los distritos de Juan E. O’Leary, Tavapy, Juan León Mallorquín y Minga Guazú. Sin embargo, son pocos los productores que disponen de invernaderos y sistemas de protección adecuados para hacer frente a las inclemencias climáticas.

Impacta en la Feria de Ciudad del Este

Los efectos del clima ya comienzan a sentirse en la Feria Permanente de Ciudad del Este, donde desde esta semana ya disminuyó la disponibilidad de productos como lechuga, repollo, espinaca, acelga, rúcula, brócoli y otros verdeos.

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Galeano dijo que las perspectivas son poco alentadoras, especialmente ante los pronósticos que indican que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta febrero o abril. Ante este panorama, los productores dudan en volver a invertir en sus cultivos, ante el temor de sufrir nuevas pérdidas.

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Reclaman apoyo para infraestructura

Galeano también lamentó la falta de respuestas a los proyectos presentados ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Galeano contó que hace dos años presentaron un proyecto, pero no reciben una respuesta concreta.

Según detalló, la propuesta contempla beneficiar a unos 60 productores de la zona con mallas de media sombra, sistemas de riego y materiales para la instalación de invernaderos.