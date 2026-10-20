“El Niño”: inestabilidad climática podría afectar la producción y la economía en Itapúa

El departamento de Itapúa es uno de los territorios nacionales de mayor relevancia, debido a que aporta el 6,4 % del PIB nacional. Este, a nivel local, está compuesto en un 19,5 % por la agricultura, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP). En ese sentido, las posibles afectaciones al mercado pueden tener consecuencias importantes en la economía.

El secretario de Producción Agropecuaria de la Gobernación de Itapúa, Gabriel Paniagua, puntualizó que la inestabilidad climática de los meses de setiembre y octubre causó pocos estragos en la producción. No obstante, explicó que la proyección para los próximos meses es poco alentadora y advirtió sobre los posibles daños que puede causar a los pequeños y medianos productores.

Los rubros agrícolas como la cebolla, la papa, el tomate y la zanahoria están abastecidos en gran medida con la producción local. Las afectaciones a los productores pueden repercutir directamente en los precios de las hortalizas.

Sobre las afectaciones actuales, indicó que, en el caso de la cebolla, debido a la alta humedad, algunos productores refieren la presencia de enfermedades que causaron entre un 4 % y un 5 % de menor productividad. En el caso de la cosecha tardía, el porcentaje podría ser mayor.

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Recomiendan a pequeños productores prever “mallas antigranizo”

Paniagua describió que, entre las situaciones previstas, no solo las granizadas pueden ser perjudiciales para la producción. Recomendó a los pequeños productores prever mallas antigranizo y, en el caso de los animales de granja, mantenerlos bajo resguardo ante el pronóstico de tormentas.

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“Sobre la naturaleza hay poco que podamos hacer”, refirió. Puntualizó, además, que no tienen reportes de que las crecidas hayan generado perjuicios a productores en el departamento.

Explicó que también recomiendan a los productores revisar los cultivos ante la posibilidad del desarrollo de enfermedades fúngicas o bacterianas, que encuentran un ambiente ideal para proliferar con la inestabilidad pronosticada.

En el caso del cultivo extensivo, refirió que el trigo tuvo dificultades en la última zafra. Este año, según datos de la filial en Itapúa de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, se sembró un 30 % menos de trigo debido a los bajos precios. Además, las heladas de este año causaron afectaciones a casi 500 hectáreas en la región.

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Caminos para sacar la producción

Entre los factores más determinantes que podrían afectar la economía de las familias productoras, Paniagua señaló la falta de caminos de todo tiempo en comunidades rurales.

Las constantes precipitaciones dificultan el traslado de la producción fuera de las zonas rurales. Esto ocasionaría un gran perjuicio a los productores, pero también afectaría la disponibilidad de esos productos en el mercado.

“Con las lluvias que tenemos no se puede asegurar que los caminos se mantengan; además, hay puentes precarios que serán afectados con las lluvias constantes”, refirió.

En caso de que los productores presenten pérdidas, ya sea por el derrumbe de invernaderos debido a los vientos o por la caída de granizo, desde la Gobernación ofrecen una alternativa: maíz híbrido de rápido crecimiento, para que sirva como cultivo de emergencia para las familias afectadas.

“En tres meses ya pueden cosechar el maíz, por lo que es un cultivo de corto plazo que puede ayudar a mitigar el impacto en caso de pérdidas”, manifestó.