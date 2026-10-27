ABC en el Este
27 de octubre de 2026 - 06:41

Anuncian lluvias dispersas y tormentas eléctricas desde mañana en Ciudad del Este

Meteorología prevé lluvias desde mañana en Ciudad del Este.
Meteorología prevé lluvias desde mañana en Ciudad del Este. Tereza fretes alonso

La Dirección de Meteorología e Hidrología pronostica jornadas frescas a cálidas y con cielo mayormente nublado para Ciudad del Este, con probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas desde mañana

Por ABC Color

De acuerdo con el reporte actualizado este martes 27 de octubre, la temperatura mínima prevista para hoy es de 12 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 25 °C.

El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplarán inicialmente del sureste, para luego tornarse variables.

Para mañana, miércoles, se espera un ambiente fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 27 °C. La jornada estará marcada por la nubosidad y la posibilidad de lluvias dispersas, con vientos variables.

En tanto, para el jueves se prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C. Las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos serán variables, con predominio del sector sureste.

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