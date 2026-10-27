Anuncian lluvias dispersas y tormentas eléctricas desde mañana en Ciudad del Este

De acuerdo con el reporte actualizado este martes 27 de octubre, la temperatura mínima prevista para hoy es de 12 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 25 °C.

El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplarán inicialmente del sureste, para luego tornarse variables.

Para mañana, miércoles, se espera un ambiente fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 27 °C. La jornada estará marcada por la nubosidad y la posibilidad de lluvias dispersas, con vientos variables.

En tanto, para el jueves se prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C. Las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos serán variables, con predominio del sector sureste.

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