Modernia amplía su presencia con un nuevo showroom, en Ciudad del Este

Su propuesta incluye puertas de seguridad, puertas de interior, ripados WPC y revestimientos decorativos de pared, además de pisos SPC y cielorrasos de PVC laminados.

El nuevo showroom invita a particulares, arquitectos y constructoras a conocer de cerca sus productos, diseños y terminaciones.

El local está ubicado sobre Guido Spano, a 50 metros del Sanatorio Le Blanc, en Ciudad del Este.

La llegada a Ciudad del Este responde a la intención de la firma de ampliar su cobertura en el mercado nacional y acompañar las necesidades de un sector que demanda materiales de calidad, alternativas funcionales y terminaciones capaces de aportar valor estético a diferentes tipos de proyectos.

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La propuesta de Modernia permite resolver diferentes necesidades de construcción y remodelación, con especial atención a la estética, la resistencia y la facilidad de instalación y mantenimiento.

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Modernia concentra en un mismo catálogo materiales destinados a resolver distintas etapas de terminación, con opciones que pueden adaptarse a las necesidades de viviendas particulares, oficinas, locales comerciales y desarrollos inmobiliarios.

Además de la comercialización de productos, Modernia plantea una atención orientada a acompañar al cliente durante las distintas etapas de su proyecto.

Su servicio contempla asesoramiento y seguimiento personalizado antes y después de la venta, así como el acompañamiento a constructoras, desarrolladoras, arquitectos e instaladores.

Más detalles en www.modernia.com.py, en Instagram @moderniapy y al WhatsApp 0993309628.