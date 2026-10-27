ABC en el Este
27 de octubre de 2026 - 01:00

Modernia amplía su presencia con un nuevo showroom, en Ciudad del Este

Nuevo showroom de Modernia en Ciudad del Este.
Nuevo showroom de Modernia en Ciudad del Este.gentileza

Modernia continúa consolidando su presencia en Paraguay. A su showroom de Asunción se suma ahora un nuevo espacio en Ciudad del Este, acercando sus productos y soluciones a más clientes y profesionales de la construcción.

Por ABC Color

Su propuesta incluye puertas de seguridad, puertas de interior, ripados WPC y revestimientos decorativos de pared, además de pisos SPC y cielorrasos de PVC laminados.

El nuevo showroom invita a particulares, arquitectos y constructoras a conocer de cerca sus productos, diseños y terminaciones.

El local está ubicado sobre Guido Spano, a 50 metros del Sanatorio Le Blanc, en Ciudad del Este.

Modernia acompaña cada proyecto desde la elección de los materiales hasta su ejecución.
Modernia acompaña cada proyecto desde la elección de los materiales hasta su ejecución.

La llegada a Ciudad del Este responde a la intención de la firma de ampliar su cobertura en el mercado nacional y acompañar las necesidades de un sector que demanda materiales de calidad, alternativas funcionales y terminaciones capaces de aportar valor estético a diferentes tipos de proyectos.

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La propuesta de Modernia permite resolver diferentes necesidades de construcción y remodelación, con especial atención a la estética, la resistencia y la facilidad de instalación y mantenimiento.

Modernia propone soluciones decorativas para proyectos de construcción y remodelación.
Modernia propone soluciones decorativas para proyectos de construcción y remodelación.

Modernia concentra en un mismo catálogo materiales destinados a resolver distintas etapas de terminación, con opciones que pueden adaptarse a las necesidades de viviendas particulares, oficinas, locales comerciales y desarrollos inmobiliarios.

Además de la comercialización de productos, Modernia plantea una atención orientada a acompañar al cliente durante las distintas etapas de su proyecto.

Modernia apuesta por materiales que combinan estética, resistencia y practicidad para transformar espacios residenciales y comerciales.
Modernia apuesta por materiales que combinan estética, resistencia y practicidad para transformar espacios residenciales y comerciales.

Su servicio contempla asesoramiento y seguimiento personalizado antes y después de la venta, así como el acompañamiento a constructoras, desarrolladoras, arquitectos e instaladores.

Modernia amplía su presencia en Paraguay con la apertura de un nuevo showroom en Ciudad del Este.
Modernia amplía su presencia en Paraguay con la apertura de un nuevo showroom en Ciudad del Este.

Más detalles en www.modernia.com.py, en Instagram @moderniapy y al WhatsApp 0993309628.