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ABC en el Este
30 de octubre de 2026 - 21:00

“Picada” de tractores y cerdo al espiedo: la gran cita de este domingo en Iruña

Este domingo se realizará la gran competencia de tractores, que promete reunir a numerosos participantes y espectadores.
Este domingo se realizará la gran competencia de tractores, que promete reunir a numerosos participantes y espectadores.

Tractores a toda velocidad y cerdo al espiedo marcarán este domingo la jornada central de la 21ª Expo Feria de Iruña, que abrió sus puertas este viernes.

Por ABC Color

Conocida como la “Capital de la adrenalina”, este distrito situado al sur de Alto Paraná, a unos 112 kilómetros de Ciudad del Este, vuelve a convocar a visitantes con dos de sus principales atractivos: la competencia de tractores agrícolas y la preparación del tradicional cerdo al espiedo.

La apertura de la Expo fue esta mañana e incluyó un acto ecuménico, desfile estudiantil y exhibición de maquinarias agrícolas. También están previstas prácticas libres de los tractores que participarán de la competencia.

La inauguración se celebró con un desfile cívico y desfile de tractores.
La inauguración se celebró con un desfile cívico y desfile de tractores.

Una competencia que nació en 2004

La historia de la Arrancada de Tractores comenzó en 2004, inspirada en las competencias realizadas en Maringá, en el estado brasileño de Paraná. Con el paso de los años, la propuesta fue ganando protagonismo hasta convertirse en uno de los principales distintivos de Iruña.

En cada edición, la pista se transforma en escenario de velocidad y destreza, donde tractores especialmente acondicionados aceleran al máximo en duelos que convocan la atención del público. Para este año, la organización confirmó la participación de 12 equipos brasileños y cuatro paraguayos.

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Agenda

Mañana, sábado, los visitantes podrán recorrer los espacios de exposición de empresas y maquinarias, disfrutar de propuestas gastronómicas y participar de actividades vinculadas al motocross, espectáculos y demostraciones de tractores.

Cerdos dorados al espiedo en asadores giratorios, ambiente festivo con personas en el fondo disfrutando del evento culinario.
Este domingo, Iruña se prepara para asar más de 140 cerdos en una gran fiesta gastronómica.

En tanto que el domingo se concentrarán los principales atractivos de la fiesta. La agenda prevista es la siguiente:

  • 10:00: Gran Arrancada de Tractores Agrícolas.
  • 12:00: Tradicional almuerzo con cerdo al espiedo. La organización espera superar los 140 combos vendidos en la edición anterior.
  • 14:00: Continuación del espectáculo de motores y competencias.

Cierre: Mate baile con la presentación del Grupo Misturadão.

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