Nacionales
07 de julio de 2026 a la - 11:43

Asueto judicial en Domingo Martínez de Irala, Iruña y Hernandarias, este martes

La Municipalidad de Domingo Martínez de Irala.
La Municipalidad de Domingo Martínez de Irala.Gentileza

Por aniversario fundacional, rige asueto judicial este martes en Domingo Martínez de Irala, Iruña y Hernandarias, ciudades pertenecientes a la circunscripción judicial de Alto Paraná, según dispuso la Corte.

Por ABC Color

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró asueto judicial este martes en la ciudad de Domingo Martínez de Irala, en la circunscripción judicial de Alto Paraná.

La disposición fue adoptada en conmemoración del aniversario fundacional de Domingo Martínez de Irala y alcanza a las dependencias judiciales de esa jurisdicción.

El asueto judicial también incluye a las ciudades de Iruña y Hernandarias, que forman parte de la misma circunscripción judicial de Alto Paraná.

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Debido a la suspensión de actividades, los plazos procesales que vencen durante esta jornada quedan prorrogados y pasarán a fenecer mañana, miércoles 8 de julio, conforme a las disposiciones vigentes.