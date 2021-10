Hoy es el día de la ambliopía o del “ojo perezoso”

Según la Dra. Raquel Wattiez, Presidenta de la Sociedad Paraguaya de Oftalmopediatría y Estrabismo (S.O.E.PY..) la ambliopía se manifiesta en la primera infancia.

Lea más: Alertan sobre "ojo vago" en niños

¿Qué es la Ambliopía?

La Ambliopía es la deficiencia visual de un ojo principalmente, o en raras ocasiones de ambos ojos; y es debido a que se detiene el desarrollo visual normal por alguna causa, durante la primera infancia.

Disminución visual

Comúnmente se conoce como “ojo vago o perezoso”; y las causas más frecuentes son el estrabismo, o sea el ojo desviado, y los vicios de refracción como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía.

También existen otras patologías menos comunes, pero que producen gran daño si no se detectan a tiempo; tales como: la catarata congénita o infantil, el glaucoma congénito, y las enfermedades que pueden afectar la retina como la toxoplasmosis ocular.

Generalmente el niño no se queja de su mala visión

“Por eso es muy importante estar atentos, ya que es difícil para los padres darse cuenta cuando el niño no ve bien o directamente no ve. El niño generalmente no se queja de que no ve bien y tampoco sabe cómo ve. Por tal motivo se deben realizar las evaluaciones oftalmológicas de rutina” manifestó la profesional.

Revisión debe iniciarse en el recién nacido

La primera revisión debe iniciarse en el recién nacido, y continuar durante toda la infancia.

El diagnóstico y tratamiento tempranos pueden ayudar a prevenir problemas visuales en los niños. El ojo con peor visión se puede corregir con anteojos o con terapia de parches, o bien tratar la enfermedad que la está produciendo.

Síntomas más frecuentes

Los síntomas más frecuentes son:

- El ojo desviado.

- Entrecerrar los ojos.

- Inclinar la cabeza.

- Mala percepción de la distancia y profundidad.

- Muchas veces problemas en el colegio cómo dificultad en el aprendizaje, deficiencia en la lectura y la escritura y falta de atención.

También es importante tener en cuenta cuando existen antecedentes familiares de enfermedades oculares porque los niños pueden heredar esas afecciones.

Factores de riesgo relacionados con la Ambliopía

Existen factores de riesgo relacionados con la ambliopía como:

- El nacimiento prematuro.

- Tamaño pequeño del bebé al nacer.

- Bajo peso.

- Antecedentes del ojo vago o perezoso en la familia y trastornos en el desarrollo.

La prevención es muy importante

La prevención es muy importante por eso se recomienda el control oftalmológico a fin de asegurar el desarrollo visual normal de los niños.

“El ojo vago o perezoso no tratado puede causar la pérdida permanente de la visión”.

Tratamiento recomendado

Una vez que el niño ha acudido a la cita oftalmológica, el especialista implementará dos tipos distintos de metodologías que son las más efectivas en estos casos. La primera es ayudar al ojo perezoso tapando el ojo que no presenta dificultad con un parche.

Este procedimiento deberá llevarse a cabo todos los días durante varias horas consecutivas y esto se realizará durante semanas o quizás meses si así lo estima el médico tratante.

Existe otra terapia, que consiste en aplicar unas gotas oftalmológicas para que la visión del ojo que está sano quede nublada de forma temporal. Habrá pacientes que necesitarán el uso de gafas y en caso donde ninguno de estos tratamientos surta efecto, será necesario practicar una cirugía correctiva.