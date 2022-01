Pan con moho: Cortarlo y tostarlo no elimina riesgos en su consumo

El pan, sobre todo los de elaboración casera, al no contener conservantes, es uno de los alimentos más susceptibles de ser colonizados por hongos. Cortar la parte mohosa y tostar la que no ha sido colonizada no es la solución. ¿Qué tan grave puede ser consumir un pan mohoso? Hay, en contrapartida, otros alimentos que si pueden consumirse con moho, como el queso azul.