Toxina botulínica o “botox” ¿cómo funciona?

El Dr. Nicolás Suárez, especialista en medicina estética señala que la toxina botulínica es utilizada para evitar la aparición de las arrugas de expresión del tercio superior del rostro.

Otro uso que se le da es para el tratamiento de hiperhidrosis (sudoración excesiva), por ejemplo: en las axilas.

Las zonas más habituales a ser tratadas son:

Entrecejo.

Frente.

Patas de gallo.

¿Cómo se aplica el bótox?

El profesional del cuidado de la estética menciona que en primer lugar se procede a una evaluación de la zona a tratar en el paciente, tanto la parte anatómica como la realización de gestos por parte del mismo para determinar los sitios de formación de arrugas.

Se aplica con una aguja muy fina, en los puntos marcados luego de la evaluación.

En cuanto al tratamiento, es prácticamente indoloro, dura unos 15 minutos aproximadamente, indicó el doctor.

En los lugares de inyección puede aparecer una leve inflamación fugaz o un hematoma (moretón), siendo la reincorporación social inmediata, aseguró el profesional.

Al respecto, Suárez dijo que es recomendable no acostarse en las tres o cuatro horas siguientes a la aplicación, ni tocarse las zonas tratadas para evitar que la toxina se desplace a zonas que no se desea tratar.

¿Cuánto tiempo dura el efecto?

El efecto inicia al segundo o tercer día de la inyección de toxina botulinica y se intensifica progresivamente hasta alcanzar el efecto máximo al décimo día aproximadamente.

Este plazo varía según el músculo tratado.

El efecto tensor suele durar de cuatro a seis meses aunque la duración puede variar de un paciente a otro.

¿A partir de qué edad puede uno aplicarse toxina botulínica?

No es posible generalizar ya que hay muchos tipos de pacientes: algunos empiezan a presentar arrugas de expresión desde muy jóvenes y empiezan a tratarse a los 30 años, mientras que otros no empiezan hasta una edad más avanzada.

¿Quiénes no pueden aplicarse?: El doctor afirmó que no podrán aplicarse mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, alérgicos al huevo, pacientes que padezcan una enfermedad llamada miastenia gravis, etc.

“Es importante recalcar que la aplicación debe ser realizada por un profesional médico entrenado, utilizar productos que cuenten con el registro sanitario y en un lugar habilitado para la realización de dicho procedimiento” puntualizó.