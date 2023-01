Lo que tenés que saber sobre el uso del cinturón de seguridad y los tipos de sillas infantiles para auto

El inciso ñ del Artículo N°112 sanciona como “Falta Grave” que los ocupantes no utilicen su correspondiente cinturón de seguridad, siendo la multa equivalente a 588.350 Gs. (6 jornales mínimos), explica el Ing. Emilio José Recalde Laterza, fundador, voluntario y asesor técnico de la Asociación Seguridad en Las Rutas (S.E.R.).

Lea más: La importancia de las sillitas de retención infantil en autos

Muchas familias, amigos, parejas, etc, deciden viajar en verano para vacacionar, algunos van rumbo al extranjero, otros recorren el interior del país y también están los que quedan en las ciudades y visitan espacios de esparcimiento cercanos. Todos ellos deben conocer la importancia del uso del cinturón de seguridad, tanto en grandes como en chicos.

El objetivo de un cinturón de seguridad es sencillo: evita que salgamos disparados por el parabrisas en caso de que el automóvil sufra una parada repentina como resultado de una colisión, de un frenazo brusco, etc.

Según estudios, el cinturón de seguridad reduce en un 50% el riesgo de que un conductor sufra lesiones graves o pierda la vida; y en un 25% en el caso de los pasajeros que van en los asientos traseros.

Cinturón de seguridad si o si aunque vayas “acá nomás”

Muchas veces decimos “acá nomás nos vamos”, o a veces cuando viajamos y los niños se ponen berrinchudos y no quieren usar el cinturón o la sillita de seguridad, dejamos que cumplan su cometido “para que dejen de llorar”, ¿sabías que estos actos pueden ser fatales?, poné atención a estas preguntas y respuestas a cargo del Ing. Emilio José Recalde Laterza, ¡podés salvar vidas!.

1.- ¿Por qué se debe usar cinturón de seguridad?

Porque en caso de ocurrir un choque o vuelco, este dispositivo impide que los ocupantes impacten entre sí, contra las partes internas del vehículo, o que salgan despedidos al exterior del mismo. Según estudios, el cinturón de seguridad reduce en un 50% el riesgo de que un conductor sufra lesiones graves o pierda la vida; y en un 25% en el caso de los pasajeros que van en los asientos traseros. En caso de incendio o inmersión en agua del vehículo o un incendio, el cinturón evita que el accidentado pierda el conocimiento, lo que le permite al mismo tiempo que pueda desabrocharse rápidamente el cinturón antes de quemarse o de ahogarse.

2.- ¿Qué ocurre en un accidente automovilístico sin cinturón?

Si el ocupante que no lleva puesto su cinturón de seguridad se desplazará hacia adelante a la misma velocidad de circulación del vehículo e impactará fuertemente contra el volante, tablero, parabrisas o asiento delantero, dependiendo de su ubicación en el habitáculo. Si ocurre un vuelco, el pasajero sin cinturón saldrá expulsado del vehículo, incrementándose sus probabilidades de sufrir lesiones graves o de morir. En una colisión a 100 Km/h, el conductor de un vehículo que no tenga abrochado su cinturón saldrá despedido hacia adelante impactando con una fuerza equivalente a caer desde el piso número 11 de un edificio (40 m de altura).

3.- ¿Desde qué edad los niños deben ocupar una silla de seguridad y a qué edad deben dejar de usarla?

Se recomienda su utilización desde que nacen y son bebés con menos de 10 kilos de peso (Grupo 0), hasta los 11 o 12 años de edad, cuando tienen entre 22 y 36 kilos de peso (Grupo III).

Cinturón de seguridad para los que van en el asiento trasero

4.- ¿Por qué es importante utilizar cinturón de seguridad en el asiento trasero del automóvil?

Por qué en caso de una colisión frontal, evita que los pasajeros de los asientos traseros sean proyectados hacia adelante e impacten contra los que van adelante, provocándose entre sí serias lesiones hasta incluso la muerte. Son muchos los casos en los que por más de que los pasajeros delanteros utilizan su cinturón, igual son heridos de gravedad o fallecen por los golpes causados por los ocupantes de atrás que no llevan puesto su cinturón. Estudios realizados dicen que en una colisión a 50 Km/h, una persona de 70 Kgs. que viaja sin cinturón en el asiento trasero, es lanzada hacia adelante con una fuerza de 4 toneladas, equivalente al peso de un elefante, lo cual incluso puede desanclar el asiento de enfrente.

5.- Si es tan efectivo el uso del cinturón, ¿por qué entonces la gente se resiste a usarlo?

El paraguayo piensa que no va a sufrir ningún siniestro, que eso les pasa a otros, no asume los riesgos, es temerario y por tanto el cinturón es un mero elemento decorativo del vehículo. Pone excusas a su propia seguridad: que el cinturón le molesta, le arruga y ensucia la ropa; que le da calor, que le aprieta mucho. La gente no comprende que su uso debe ser automático, colocárselo al subir al vehículo, antes de arrancar el mismo, por que incluso a una cuadra ya puede verse involucrado en algún siniestro de importancia. Debe ser un hábito, una costumbre, hasta si se quiere una moda utilizarlo, y eso solo se consigue aprendiendo con disciplina desde niño.

6.- Cómo usar el cinturón de seguridad en forma adecuada?

Ajustarlo correctamente al cuerpo.

Comprobar que las bandas no estén torcidas o enganchadas.

Verificar el buen funcionamiento del pretensor, de la lengüeta y del enganche.

Colocar la banda sub-abdominal lo más baja posible, entre la pelvis y los muslos, nunca sobre el abdomen.

Colocar la banda diagonal entre el hombro y el cuello, apoyándola en la clavícula.

Nunca mantener el cinturón holgado sobre el cuerpo, para evitar serias lesiones en el tórax y abdomen en un choque; y, nunca reclinar el respaldo del asiento, pues de ocurrir un impacto, el cuerpo se deslizará por debajo del cinturón produciendo daños en el cuello, lo que se conoce como “Efecto Submarino”.

En el caso de las embarazadas, éstas deben viajar en el asiento trasero, colocándose la banda torácica del cinturón entre ambos senos, y la banda inferior bajo el abdomen, nunca sobre éste, para no oprimir al feto si ocurre un impacto brusco.

7.- Algunas personas alegan que el cinturón de seguridad les ajusta demasiado al punto de sofocarlas... ¿Son estos dispositivos asfixiantes?

Estos dispositivos no son asfixiantes, lo que hay que tener en cuenta es ajustarlo correctamente siguiendo las recomendaciones brindadas anteriormente. El sistema del cinturón de tres puntos cuenta con el pretensor o dispositivo retractor que se encarga de eliminar cualquier holgura del cinturón. Esto permite que el pasajero se abroche el cinturón de tal forma a que no le quede muy flojo ni le apriete demasiado, y que por supuesto, al ocurrir una colisión, el cinturón se trabe automáticamente como debe ser cumpliendo con su función.

Como deben ser las sillas de seguridad infantil

8.- ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir las sillas de seguridad para niños?

El requisito fundamental es que las sillas de seguridad para niños deben estar homologadas mediante certificaciones técnicas tales como UNECE R44 03/04 (ONU), FMVSS 213 (Estados Unidos), CMVSS 213 (Canadá), IRAM 3680-1 y 3580-2 (Argentina) e INMETRONBR 14.400 (Brasil). La mayoría de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) permiten ser anclados con cinturón de seguridad de tres puntos y son fabricados teniendo en cuenta el tamaño (nivel de desarrollo y altura), el peso y la edad del niño.

Comprenden las siguientes Categorías o Grupos:

0 y 0+ para niños de hasta 1 año de edad con peso menor a 10 kilos, hasta 13 kilos (“sillita para bebés” orientada hacia atrás, es decir, en el sentido contrario a la circulación vehicular),

Para niños de 1 a 4 años de edad con 9 a 18 kilos de peso (sillita de seguridad con arnés colocado mirando hacia adelante).

Para niños de 4 a 6 años de edad con peso de 15 a 25 kilos (asiento de seguridad con elevador colocado mirando hacia adelante).

Para niños de 6 a 11 o 12 años de edad con peso de entre 22 y 36 kilos (asiento elevador sin respaldo o “booster seats” orientado hacia adelante).

Los asientos elevadores son la mejor opción cuando el niño es demasiado grande para la sillita de seguridad. A veces, al cumplir 12 años, el niño no alcanza la altura ni el peso adecuado para su edad, por lo que necesita seguir usando el asiento tipo elevador, siempre ubicado en el asiento trasero.

9.- Algunas personas sostienen que solo irán unas cuadras o “un ratito” y dejan de utilizar la silla de seguridad… se debe utilizar todo el tiempo, ¿verdad?

Al igual que el cinturón de seguridad, la sillita se debe usar SIEMPRE, por que al momento menos pensado ocurre un siniestro. No hay que buscar excusas para la seguridad de nuestros hijos si son sus vidas las que podemos poner en riesgo.

10.- ¿Cómo mantener la calidad y efectividad de los cinturones de seguridad?

Evitando que las bandas se doblen, se atasquen o se mojen con algún tipo de líquido.

Es conveniente verificar periódicamente los anclajes, es decir aquellos puntos en donde el cinturón se une con el vehículo, y ponerlos a prueba a fin de corroborar su eficacia y correcto funcionamiento.

Se debe inspeccionar también el enganche del cinturón, que debe liberarse al pulsar el botón rojo (hacer “click”), así como el adecuado funcionamiento del bloqueo de seguridad del cinturón (pretensor) mediante un tirón suave, pero rápido.

11.- ¿En qué momento hay que cambiarlos o hacer mantenimiento?

Si bien los cinturones tienen una fecha de fabricación, no tienen fecha de caducidad. Están diseñados con tejidos sintéticos que aseguran su calidad y larga durabilidad, pero es obligatorio cambiarlos cuando están resecados o luego de haber ocurrido un siniestro vial en el cual el cinturón haya cumplido su función de sujetar a los ocupantes durante el impacto.

Además, es recomendable revisar las bandas del cinturón para comprobar que no existan desgarros, cortes, roturas ni holguras, en cuyo caso sí debe ser sustituido. Si el pretensor y el enganche del cinturón no funcionan, deben ser sustituidos, y si las piezas metálicas (tornillos, tuercas, pernos, soportes, etc.) que lo unen a la estructura del habitáculo están flojos u oxidados, deben ser aseguradas o reemplazadas. Con el tiempo los cinturones se ensucian y se van estropeando, por lo que es aconsejable limpiarlos con cierta frecuencia, para lo cual se debe usar agua caliente y jabón neutro o detergente.

Legislaciones relacionadas