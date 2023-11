Video Diseñador del traje de Elicena Andrada responde: “He hablado con mi abogado”

El traje alegórico de Elicena Andrada Orrego, Miss Universo Paraguay 2023, quien desfiló anoche en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en El Salvador durante la competencia de Miss Universo 2023, generó un revuelo entre los ceremonialistas que consideran inconcebible el uso del pabellón patrio en un atuendo que se asemeja a un traje de baño.

El atuendo es un homenaje a Mangoré y tiene dos pabellones con ambos escudos como decorado. Al respecto la Ley Ley N° 5.209 en su Artículo 4º dice que: “Está prohibido usar el Pabellón de la República como adorno… para el efecto se podrán usar los colores nacionales”.

Al respecto el diseñador del traje alegórico, el paraguayo Simón Villalba respondió mediante un video en el que habla con una mujer de acento centroamericano. El diseñador responde las preguntas también en un tono centroamericano y esto fue lo que dijo:

Ante la pregunta que le realiza la mujer “Cuéntame un poco ¿cómo te sientes de ver lo que está sucediendo en tu país?”, Simón Villalba responde: “Estoy muy contento por los comentarios muy positivos, los comentarios muy buenos hacia Elicena, hacia lo que es mi trabajo como profesional”.

“Gentes de Paraguay”

“Pero a la vez siento como un poco de pena por todo lo que está pasando en Paraguay, porque (la) gente misma, compatriotas de mí mismo, están atacando a Elicena cuando ella está en una competencia, representando al país entero, a nuestro país Paraguay, y es un certamen de belleza donde ella realmente ahorita se encuentra sola”, agrega.

“Aquí en El Salvador yo la estoy apoyando en todo lo que yo puedo como paraguayo, y cada vez que ella salía en la preliminar en el national costume (traje alegórico), no dejé de gritar Paraguay ni un segundo”, dice en otro momento del video.

También declara: “Entonces ver tantos comentarios malos de gente que son paraguayos en prensas, diarios, que quieran sabotear o hacerla sentir mal a ella, cuando es un momento donde realmente ella necesita el apoyo de todos los paraguayos, que realmente ella está haciendo un excelente trabajo aquí en El Salvador”.

“Tratamos de encontrar gentes de Paraguay que estén en El Salvador, en el show, y que me corrijan si estoy muy mal, pero no he encontrado a ningún paraguayo gritando conmigo Paraguay”.

Asesoramiento con abogados y ¿posible demanda?

Más adelante en la conversación video la mujer le pregunta: “Entonces, como decían unos comentarios que estabas leyendo, hay tanto problema en Paraguay para enfocarse en algo (así). ¿Crees tú que le afecte ese tipo de prensa a la candidata?”

Y el diseñador Simón Villalba responde: “Totalmente, o sea, he hablado con mi abogado me he asesorado totalmente porque no estoy acostumbrado a este tipo de problemas y justamente que en esta ocasión que doy mi apoyo a Elicena, una bella representante de mi querido Paraguay, esté pasando esto”.

Reitera: “Entonces me he asesorado con mi abogado y lastimosamente la ley no cumple… o sea… no está escrito realmente como están diciendo la prensa o como están sacando en los periódicos que ella hizo una falta a la ley, o sea, eso es mentira”.

Por otra parte la mujer que lo entrevista le dice que han dicho que él está bajo arresto, “como que eso es falso, porque estás aquí, te estoy entrevistando, ¿cómo maneja la prensa en Paraguay eso? Podrías demandar, ¿no?”

El diseñador de Elicena Andrada, Miss Universo Paraguay 2023, responde: “Totalmente falso, eso es una mentira que se inventó o queriendo hacer como chismes, palabras, que realmente me decepciona un poco de la prensa de Paraguay que estén creando esto”

“No sé si buscan a que la gente tanto miren o que compren el periódico cuando realmente hay tantos problemas en Paraguay, como tanto la economía, la salud, la educación, y enfocarse en una chica que está queriendo cumplir su sueño de lograr hacer el mismo universo o representar muy bien a mi país cuando deberían apoyarla totalmente”.

Finalmente, el diseñador paraguayo no se refirió a la cuestión de fondo y solo se limitó a decir que era un “ataque” a la candidata. La Ley Nº 5902 lo dice claramente, que los símbolos patrios, en especial el pabellón y los escudos se utilizan para cuestiones oficiales y no como adorno.