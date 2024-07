Cómo reducir la celulitis de forma natural

Aplicar cremas con retinol. Si bien el retinol puede no ser una opción natural, no es un procedimiento quirúrgico, por lo que se considera una buena opción para la reducción de la celulitis. Estimular la producción de colágeno puede contribuir a una textura de la piel más suave y tersa. Si bien es posible que no elimine los hoyuelos de la celulitis, ciertamente puede mejorar la apariencia de la superficie. Se debe colocar la crema de retinol en la piel lentamente, aplicándola cada dos días para permitir que la piel se adapte y evite la irritación.