Esto dice Peña sobre intervención en municipalidades y sus próximos viajes

Tras un acto en Luque para entregar unas viviendas del programa “Che Róga Porã 2.0″, el presidente Santiago Peña contestó a una serie de preguntas realizadas por la prensa.

Sobre el pedido de la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio del Interior para una intervención en la Municipalidad de Asunción -a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez- y en la de Ciudad del Este -a cargo de Miguel Prieto- mencionó que “vamos a analizar los méritos y actuar en consecuencia”.

“La Ley establece que la Contraloría tiene la potestad con base en sus evaluaciones. Nosotros hemos sido muy claros y vamos a ser muy rigurosos con la aplicación de normas de transparencia. Nosotros hemos dado muestras de nuestro compromiso con la transparencia; no vamos a hacer ningún impedimento para los controles de transparencia”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que “para nosotros todas las municipalidades son iguales” y aunque estas dos sean “muy importantes”, aseguró que “vamos a actuar con la misma rigurosidad”.

Peña sobre sus viajes

Sobre los cuestionamientos a su seguidilla de viajes contestó que “el Paraguay necesita abandonar esa antigua imagen de una isla rodeada de tierra” y alegó que para eso son necesarios sus traslados a otros países.

“Tenemos que integrarnos al mundo; hagamos conocer más al Paraguay. En el Congreso de la FIFA vinieron delegaciones de 211 países y eso es parte de una gestión que llevamos por parte del Gobierno", señaló.

También resaltó que luego de 11 años un presidente paraguayo irá a Japón y luego irá a Singapur, que a su criterio, es un “modelo para el Paraguay”.

“Yo no voy a renunciar a algo que es una obligación; acepto las críticas, pero eso no quiere decir que voy a dejar mi agenda en función a las críticas que me hacen”, respondió.

