El secreto que de la carne gallega que cautivó a Eva Longoria

Longoria visitó Galicia durante la grabación de su documental gastronómico para la CNN, 'Searching for Spain', y afirmó que le había encantado la comida de esta comunidad autónoma española. De hecho, llegó a asegurar que la carne de vaca rubia gallega era la mejor que había probado en su vida.

El chef Héctor López, copropietario junto a su hermano -que es sumiller- del restaurante España, explicó este martes a EFE durante su participación en el evento 'Artesania no prato' (artesanía en el plato) en la capital lusa para promocionar la artesanía y la gastronomía de la región que tuvieron ocasión de acoger a la artista en su explotación ganadera.

"Tuvimos la suerte de tenerla (a Longoria) en casa y estuvo visitando nuestros bueyes; y al final creo que enseñando el producto que tenemos, en nuestro caso la carne gallega, en nuestro entorno natural la verdad creo que quedó encantada", dijo López, mientras preparaba el menú del evento -un tartar de buey con milhojas de patata y tomates de la tierra- en la Casa do Desenho de Lisboa.

En su opinión, el secreto de que a la actriz estadounidense le haya gustado tanto la carne gallega viene del hecho de que en Galicia "todavía hay un manejo del producto, tanto del ganado como de la huerta y la pesca, muy artesanal", lo que ha día de hoy es "un lujo".

Tras las declaraciones de Longoria, más que un aumento de clientes han constado que mucha gente acude sabiendo la historia, ya que se ha hecho "muy viral".