Pescadores de Sri Lanka alertan contra pez invasor que amenaza su sustento y el ecosistema

"Los cabeza de serpiente gigantes son carnívoros. Se comen todo lo que se les acerque", explicó a EFE Ramani Shirantha, científica principal de la Agencia Nacional de Recursos Acuáticos de Sri Lanka (NARA).

El pez, que puede superar el metro de longitud y pesar varios kilos, es considerado una plaga devastadora. "Imagínese un leopardo entrando en un pueblo y devorando a toda la gente. Este pez es así", añadió Shirantha, indicando que la especie consume peces, insectos, ranas e incluso aves.

Según la científica, la evidencia muestra que las cabezas de serpiente gigantes fueron importadas a Sri Lanka como peces ornamentales hace más de cinco años y que, de alguna manera, acabaron en masas de agua dulce, donde se multiplicaron con rapidez gracias a su alta tasa de reproducción y sus características extremadamente invasivas.

Su expansión ha desplazado a especies locales y genera preocupación entre científicos y pescadores.

Sunil Appuhami, un hombre de las afueras de Colombo, relató a EFE que en su infancia había una gran variedad de peces en los estanques, pero que ahora "lo único que pescamos son cabeza de serpiente. Se han comido a los otros peces, los más pequeños, que encontrábamos hace años".

En un intento por controlar la preocupación de los pescadores por estos peces invasores, el ministro de Pesca, Recursos Acuáticos y Oceánicos, Ranalingam Chandrasekar, anunció el pasado 15 de septiembre que se prohibirá la importación, posesión, cría y venta de cuatro especies de peces invasores extranjeros, entre ellos los peces cabeza de serpiente, ya que suponen una "grave amenaza para el ecosistema acuático local y los recursos piscícolas autóctonos del país".

"Una de las principales responsabilidades de nuestro Gobierno es proteger los ecosistemas acuáticos únicos y los recursos pesqueros locales de Sri Lanka", declaró el ministro durante el anuncio. "Al mismo tiempo, nuestro objetivo es fortalecer la industria de los peces ornamentales, que aporta divisas al país", subrayó, añadiendo que la decisión es avanzar de forma "sostenible".

Las estrictas normas se impondrán a las especies de pirañas, peces cuchillo, peces cocodrilo y cabezas de serpiente de línea roja o las cabezas de serpiente gigantes.