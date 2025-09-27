Colombia insta a sus ciudadanos a realizar nuevo registro obligatorio para viajar a Europa

El sistema, de carácter automatizado, sustituirá el sellado manual de pasaportes y registrará en los controles fronterizos de aeropuertos, puertos y pasos terrestres datos biométricos como huellas dactilares e imagen facial, además de información personal básica y del documento de viaje.

Con este sistema, los países europeos buscan facilitar y agilizar el cruce de fronteras al viajar, prevenir la migración irregular y aumentar la seguridad en el espacio Schengen, integrado por los 27 países de la Unión Europea más Liechtenstein y Suiza.

Según la Cancillería, el EES está diseñado para "registrar los datos personales de los viajeros que ingresen a los países europeos por estancias de corta duración (hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días)".

Asimismo, precisó que "el registro no se realiza antes del viaje: se hace directamente en el puesto de control fronterizo", es decir, en aeropuertos, puertos marítimos y pasos terrestres.

Los Estados que implementarán el sistema son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza.

La implementación será gradual hasta el 9 de abril de 2026 y "el sistema quedará plenamente operativo a partir del 10 de abril de 2026".