España celebra su Fiesta Nacional con un desfile militar presidido por Felipe VI

Durante más de un kilómetro de recorrido por el centro de la capital, 3.847 profesionales de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participaron en la celebración de la fiesta nacional española, en un 12 de octubre que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América.

Felipe VI, jefe del Estado español, pasó revista a las tropas, acompañado de su esposa, la reina Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor, heredera a la monarquía española, y la infanta Sofía.

Los reyes saludaron también a las autoridades presentes, encabezadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez felicitó la fiesta nacional a los españoles a través de un vídeo en redes sociales, que acompañó de un mensaje en el que expresó su orgullo por el país, así como "de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural", manifestó.

Pitos y abucheos acompañaron al presidente en su llegada a la celebración, con la que cada año se rinde homenaje a los 120.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas.

Como es habitual, el acto principal dio comienzo con el salto de un paracaidista que portaba la bandera española, para continuar después con el sobrevuelo de aviones del Ejército, que pintaron el cielo de Madrid de rojo y amarillo, los colores nacionales.

Los cielos nublados obligaron a acortar el desfile aéreo y los miles de ciudadanos que acudieron este domingo a arropar a las Fuerzas Armadas se quedaron sin ver a los 'apagafuegos', aviones de transporte o los 29 helicópteros que estaba previsto sobrevolasen Madrid.

A continuación, un desfile terrestre de 123 vehículos, 39 motos, 229 caballos y 6 perros atravesó el centro de la capital, en el que como cada año uno de los protagonistas fue la mascota de la Legión española, un borrego de nombre ‘Baraka’ que en árabe significa ‘buena suerte’.

Una vez finalizada la parada militar, los reyes y sus hijas se trasladaron al Palacio Real de Madrid para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.