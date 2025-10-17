Ajedrecistas de diez países llegarán a Ecuador para disputar el Campeonato Sudamericano

Los participantes llegarán desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y se sumarán a los anfitriones para competir en uno de los principales hoteles de la ciudad portuaria.

"Los campeones de cada categoría obtendrán los títulos de Maestro Internacional (IM) y Maestra Internacional (WIM), además de la posibilidad de alcanzar una norma de Gran Maestro (GM), según lo establecido por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)", indicó la FEDA.

El torneo se desarrollará con rondas diarias, por la mañana y por tarde, y concluirá el 25 de octubre con la novena ronda, la premiación y clausura están programadas para las 15.00 hora local (20.00 GMT).